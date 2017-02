Einbruch in Wachtberg

Nach einem Einbruch in ihr Einfamilienhaus fanden die Bewohner ein Schlüsselbund.

Wachtberg. Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Wachtberg fanden nach einem Einbruch in ihr Heim ein Schlüsselbund. Ob der Täter es wohl verloren hat? Und womit startete er seinen Fluchtwagen?

Von Anja Wollschlaeger, 21.02.2017

Fünf Fahrzeugschlüssel an einem langen grünen Band. Die Aufschrift "Wernesgrüner" deutet auf einen Bier-Fan hin. Doch wem gehört es? Und warum lag es nach einem Einbruch in einem Haus in Wachtberg-Berkum?

Die Bewohner des Einfamilienhauses fanden das 64 Zentimeter lange Band samt Schlüsseln nach einem Einbruch. Dabei hatten sie es gar nicht vermisst. Gestohlen wurden elektronische Geräte und Schmuck. Doch das Schlüsselbund gehört keinem der Bewohner. Es war praktisch ein Teil zu viel im Haushalt.

Jetzt sucht die Polizei nach dem Besitzer der Schlüssel und hofft, damit den Einbrecher zu finden. In der Zeit vom Nachmittag des 27. Januar - ein Freitag - bis zum darauffolgenden Sonntag, gegen 11 Uhr fand der Einbruch statt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zur Herkunft des Schlüsselbundes. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 beim Kriminalkommissariat 34 zu melden.