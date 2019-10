Angreifer mit Säbel : Ein Toter und zehn Verletzte bei Angriff auf Schule in Finnland

Ein Polizeifahrzeug steht vor einem Einkaufzentrum. Bei einem gewalttätigen Vorfall in einer in einem Einkaufszentrum liegenden Berufsschule hat es einen Toten gegeben.

Helsinki Bei einem Angriff auf eine Berufsschule in Finnland, der örtlichen Medien zufolge mit einem Säbel verübt wurde, sind am Dienstag ein Mensch getötet und zehn weitere verletzt worden.

Örtliche Medien berichteten, der Angreifer, ein junger Mann, sei am Vormittag mit einem Säbel in die Berufsschule gekommen, in der sowohl Jugendliche als auch Erwachsene unterrichtet werden. "Er hat einem Mädchen mit einem Säbel auf den Hals geschlagen und ihr in den Oberkörper gestochen", zitierten örtliche Medien einen Augenzeugen. Außerdem habe der Angreifer "eine Art kleine Brandbombe" gezündet.