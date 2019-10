Bambi in Not : Feuerwehr rettet Reh aus zwei Meter tiefem Swimmingpool

Bambi in Not

Das Tier war in den Pool gestürzt und konnte sich allein nicht mehr befreien. Die alarmierte Feuerwehr befreiten das Reh aus seiner misslichen Lage.

Wetter/Ruhr Zum Glück war der Swimming-Pool leer, in den das junge Reh gestürzt war. Eine missliche Lage dennoch - die zwei Meter hohen, glatten Wände konnte es nicht aus eigener Kraft überwinden.

Die Feuerwehr hat ein verirrtes Reh im nordrhein-westfälischen Wetter aus einem zwei Meter tiefen, leeren Schwimmbecken gerettet. Das Tier war in den Pool gestürzt und konnte sich allein nicht mehr befreien, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Die alarmierten Einsatzkräfte befreiten das Reh aus seiner misslichen Lage: Unter Aufsicht eines Tierarztes hoben ein hinzugerufener Jäger und die Feuerwehrmänner das erschöpfte Tier nach oben. Das Reh nutzte die wiedergewonnene Freiheit am Montag und verschwand direkt ins angrenzende Dickicht.

Auch in Dortmund musste die Feuerwehr vor Kurzem ausrücken, um Tiere aus einer gefährlichen Situation zu befreien. Der starke Regen, den das Tief „Mortimer“ in viele Teile Deutschlands brachte, überflutete eine Schafweide in Dortmund. Rund 200 Tier konnten vor dem Ertrinken gerettet werden.