City-Marketing stellt Programm vor : Das erwartet Besucher beim Bonn-Fest in der Innenstadt

Bonn Zum großen Bonn-Fest lädt der Verein City-Marketing Bonn für das erste Oktober-Wochenende ein. Musik, Information, Kulinarisches und Unterhaltung füllen das attraktive Programm.

Uni Bonn erstmals Mitveranstalter

Erstmals ist neben dem Verein City-Marketing die Bonner Uni als Mitveranstalter mit an Bord. Die Ernennung zur Exzellenz-Uni will man mit den Bürgern in Bonn und der Region feiern. Die Uni organisiert das Musikprogramm am Freitag auf der Bühne vor dem Alten Rathaus mit Chor und Orchester des Collegium musicum, Big Band Battle und der Band Münchener Freiheit. Auf dem Münsterplatz wird eine Schlemmermeile aufgebaut. Auch die Friedrichstraße macht wieder mit. Das Motto lautet "Wein & Design" mit Angeboten von Winzern aus der Region.