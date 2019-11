GA gelistet : Weihnachtsgeschenke aus Bonn und der Region

Ein Korb voller Geschenke aus Bonn und der Region. Foto: GA

Bonn/Region Wer noch nach einem perfekten Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten sucht, wird hier vielleicht fündig: Wir listen Geschenkideen mit ganz besonderem Bezug zu Bonn und der Region auf.

Alle Jahre wieder fordert die Suche nach einzigartigen Geschenken zu Weihnachten Geduld und Kreativität. Wie wäre es dieses Mal mit etwas regionalem, um den Liebsten eine Freude zu machen? Vielleicht eine Köstlichkeit wie Süßigkeiten oder Bier aus Bonn, eine Stadttour oder andere Souvenirs mit Regionsbezug? Wir haben ein paar Ideen gesammelt:

Schönes aus Bonn und der Region

Bonner Souvenirs

Ein Kussmund ziert die Souveniers aus Bonn. Das Logo schmückt Taschen, Tassen, Gläser oder auch Kuscheltiere. Wer also einen Alltagsgegenstand mit Bonn-Bezug verschenken möchte, ist hier an der richtigen Stelle. Der Souvenir-Shop der Bonn-Information verkauft die kleinen Geschenke.

Adresse: Bonn-Information, Windeckstraße 1/Am Münsterplatz, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 16 Uhr, Sonntag, 10 bis 14 Uhr

Gutscheinbuch Bonn und Umgebung

Mit dem Gutscheinbuch für Bonn und die Umgebung kann man viele schöne Momente zu Weihnachten verschenken. Das Buch bietet 335 Gutscheine für Rabatte bei Restaurantbesuchen oder Freizeiteinrichtungen. Damit lassen sich zahlreiche Dates mit dem oder der Liebsten oder mit Freunden planen.

Preis: 34,90 Euro

Verkaufsstellen: Bonner Buchläden

Lokaler Schnickschnack

Alles rund um und aus Bonn und der Region: Schmuck, Kleidung, Accessoires und anderer Schnickschnack von lokalen Designern, Labels, Fotografen, Handwerkern und vielen weiteren sind bei "Love your Local" in der Bonner Altstadt erhältlich.

Adresse: Breite Straße 28, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag, 16 bis 19 Uhr, Dienstag und Donnerstag, 11 bis 18 Uhr, Samstag, 11 bis 17 Uhr

Bonn entdecken und erleben

Bücher und Kalender aus Bonn und der Region

"Kennen Sie Bonn und sein Umland", "So schön ist Bonn", "Döppcheskieke", "Rheinliebe", "499 Tipps für einen schönen Tag in Bonn & Umgebung" und einfach "Bonn" heißen Bücher, die es in den lokalen Buchhandlungen zu kaufen gibt. Zusammen mit den Kalendern "Siebengebirge", "Bonn" und "Bonn 2019 in alten Ansichten" ergibt sich ein breites Spektrum an Geschenken, um sich über Bonn und die Region in Text und vor allem auch vielen schönen Bildern zu informieren. Für Kenner der Region wie auch für Neulinge dürfte sich für jeden Geschmack finden lassen.

Preise: zwischen 9,99 und 39,90 Euro

Verkaufsstellen: lokale Buchhandlungen

Bonn-Wimmelbuch

Für reichlich Beschäftigung nach der Bescherung sorgt das Bonn-Wimmelbuch. Auf jeder Seite ist im Wimmelbuch ein Ort aus Bonn abgebildet. Auf den Bildern gibt es zahlreiche Details zum Entdecken. Vor allem Kinder freuen sich über das Bonner-Wimmelbuch.

Preis: 12,80 Euro

Verkaufsstellen: Bonner Buchläden

Info: Weitere Informationen gibt es hier.

Stadttouren in Bonn

Wer gerne Ausflüge verschenkt, kann seinen Liebsten mit einer ganz besonderen Führung die Bundesstadt näher bringen. Die Führungen entlang des "Weges der Demokratie" oder durch den Plenarsaal gehören unter anderem zum Angebot der Stadttouristik.

Info: Weitere Informationen gibt es hier.

Leckereien aus Bonn und der Umgebung

Haribo für Naschkatzen

Jeder, der gerne Süßigkeiten isst, freut sich sicher zu Weihnachten über eine vier Kilogramm Kiste voller Haribo-Gummibärchen. Diese Kisten gibt es im Fabrikverkauf des Süßigkeiten-Herstellers oder im Haribo-Shop in der Bonner Innenstadt. Hier findet man auch zahlreiche weitere Haribo-Souveniers.

Fabrikverkauf

Adresse: Friesdorfer Straße 121, 53175 Bonn-Bad Godesberg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 9.30 bis 18 Uhr

Haribo-Store Bonn

Adresse: Am Neutor 3, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10 bis 19 Uhr

In Bonn gerösteter Kaffee

Für einen schönen Duft unterm Weihnachtsbaum sorgt die nächste Geschenkidee allemal: Kaffee der ganz besonderen Art. Zahlreiche Bonner Kaffee-Läden rösten ihre Bohnen selbst. So ist für jeden Kaffee-Typ eine Sorte dabei.

Kaffekontor Bonn: Maxstraße 10, 53111 Bonn

Der Kaffeeladen Bonn: Obere Wilhelmstraße 25, 53225 Bonn

Kurt der Kaffeeröster: Clemens-August-Straße 55, 53115 Bonn; Am Hof 26a, 53113 Bonn

Brews Lee Coffee: Endenicher Straße 262, 53121 Bonn

Rheinischer Alkohol

Gin aus dem Rheinland

"Siegfried" könnte ein Geschenk heißen, das am 24. Dezember unter dem Weihnachtsbaum liegen könnte. Hinter dem Namen verbirgt sich eine Gin-Marke aus dem Rheinland. Die Freunde Raphael Vollmar und Gerald Koenen brauen ihren guten Tropfen seit 2010 in einer Destille in Ahrweiler. Der Bonner Sitz des Unternehmens verwandelt sich jeden Donnerstag in eine Bar."Siegfried" kommt auf dem Weltmarkt gut an und beweist, dass sich jeder Gin-Fan über eine Flasche zu Weihnachten freuen würde.

Adresse: Mozartstraße 24, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: Donnerstags 18 bis 24 Uhr

Bonner Craftbeer

Wer einen Bier-Fan in der Familie oder im Freundeskreis hat, zaubert ihm sicher mit dem Bonner Craftbeer "Ale Mania" ein Lächeln ins Gesicht. Fritz Wülfing braut in Bonn-Pützchen verschiedene Biersorten. Er legt besonderen Wert auf den Geschmack und das kreative Handwerk. Das Bier ohne Zusatzstoffe ist für jeden Craftbeer-Fan ein Geheimtipp.

Verkaufsstellen in der Region: P&M Getränkemarkt, Edeka Mohr, Craftquelle Bonn, Galeria Kaufhof in Bonn und Bierweltweit in Siegburg

Und diese Geschenke empfehlen die GA-Leser:

"Rheinblicke": Panoramen in verschiedenen Formaten und Materialien, www.rheinblicke.de, Medienetage, Friedrichstraße 34, 53111, Bonn