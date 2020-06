Science-Fiction-Messe in Bonn : Die FedCon 2020 wird in den Herbst verschoben

Bonn Wegen Corona findet die deutsche Science-Fiction-Messe FedCon in Bonn erst im Herbst vom 9. bis 11. Oktober statt. Wie immer werden Stargäste der Fantasy- und Sci-Fi-Welt erwartet.

Stars aus bekannten Science Fiction und Fantasy-Serien wie "Star Trek" (John Billingsley), Arrow (John Barrowman) und Doctor Who (Alex Kingston) kommen an den in den Oktober (9. bis 11.) verschobenen Messetagen ins Bonner Maritim Hotel. Wie in den Jahren zuvor stehen sie ihren Fans auch wieder für Fotos und Autogramme zur Verfügung, teilte der Veranstalter der FedCon mit. Allerdings ist das nicht umsonst: Ein Autogramm kann zwischen 25 und 100 Euro kosten, Fotos zwischen 25 und 120 Euro. Die Gelegenheit für ein Foto oder ein Autogramm gibt es an allen FedCon-Tagen.