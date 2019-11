GA gelistet : Schlittschuhlaufen in Bonn und der Region

In Bonn, Köln und Umgebung gibt es einige Möglichkeiten zum Eislaufen. Foto: annca auf Pixabay

Bonn Es wird wieder Zeit. Auch wenn die Temperaturen nicht unter null Grad liegen, gibt es zur Winterzeit einige Möglichkeiten, um in Bonn und der Region Schlittschuhlaufen zu gehen. Hier eine Übersicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lisa Rademacher

Bonn on Ice

1.100 Quadratmeter Eisfläche bietet "Bonn on Ice" im Stadtgarten. Durch die Teilüberdachung mit einem Zelt ist dem Eislaufspaß auch bei Regen keine Grenze gesetzt. Wer sich ohne Vorkenntnisse nicht aufs Glatteis wagen möchte, kann einen Eislaufkurs belegen. Gelernt wird in der Gruppe oder bei Bedarf in Einzelstunden. Außerdem gibt es Glühweinangebote und eine Imbissbude.

Adresse: Stadtgarten, Anfahrt mit den Linien 16, 63 und 66 bis zur Haltestelle "Universität/Markt"

Öffnungszeiten: Eröffnung am 20. November 2019, Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr, Heiligabend von 10 bis 16 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag von 12 bis 21 Uhr, Silvester 10 bis 18 Uhr, Neujahr von 12 bis 21 Uhr

Eintrittspreise: 6 Euro/Erwachsene und 4 Euro/Kinder von 3 bis 11 Jahre (4 Stunden), Kinder bis 3 J. kostenlos, Schlittschuh-Verleih: 5 Euro/Erwachsene, 4 Euro/Kinder

Icedome in Troisdorf

Draußen Schlittschuh zu laufen ist nicht jedermanns Sache. Ein festes Dach über dem Kopf bietet der Icedome in Troisdorf. Die Eissporthalle ist täglich geöffnet und bietet viele Schlittschuhkurse an. Jeden Tag während der Laufzeiten können Anfänger oder Wiedereinsteiger, die noch etwas wackelig auf dem Eis stehen, zwischen 14 und 16.30 Uhr beim "Schlittschuhkurs für jedermann" mitmachen. Wer aber einfach nur ein paar Runden drehen möchte, ist hier auch herzlich willkommen.

Lesen Sie auch GA gelistet : Diese Indoor-Aktivitäten gibt es in Bonn und Region

Adresse: Icedome, Uckendorfer Straße 135, Troisdorf

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Montag und Donnerstag von 14 bis 16:30 Uhr, Dienstag von 14 bis 16 Uhr, Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 14:30 bis 17:30 Uhr und 19 bis 22:30 Uhr, Sonntag von 11:30 Uhr bis 17 Uhr (Abweichende Öffnungszeiten während dem 23.12.2019 und dem 06.01.2020.)

Preise: 6 Euro/Erwachsene, 5 Euro/Kinder bis 12 Jahre, Behinderte und Rentner, 5er Abo 27,50 Euro (Erwachsene) oder 22,50 Euro (Kinder, Behinderte, Rentner), Gruppen ab 12 Personen 5,50 Euro (Erwachsene) oder 4,50 Euro (Kinder, Behinderte, Rentner)

Eislaufen mit Heinzelmännchen auf dem Heumarkt in Köln

Mit einer Länge von knapp 110 Metern gehört die Eisfläche am Heumarkt zu den größten, die von Dezember bis Januar zum Eislaufen unter freiem Himmel einladen. Eingebettet in den Heinzelmännchenmarkt, öffnet die Eisbahn auf dem Kölner Heumarkt am Montag, 25. November, und lädt bis Sonntag, 5. Januar, täglich von 11 bis 22 Uhr aufs glatte Eis. Wer sich ungern mit Kufen aufs Eis begeben möchte, der kann sich auf fünf Eisstockbahnen im Eisstockschießen versuchen.

Adresse: Heumarkt Köln

Öffnungszeiten: Täglich 11 bis 22 Uhr, ab 26. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr, 24. und 25. Dezember geschlossen, 26. Dezember von 11 bis 21 Uhr

Eintrittspreise: 7 Euro/Erwachsene (Montag bis Freitag) und 8,50 Euro/Erw. (Samstag, Sonntag und Feiertage), 5,50 Euro/Kinder zwischen 5 und 12 Jahre und 4 Euro/Kinder (Montag). Kinder unter 5 Jahren sind kostenlos. Schlittschuhverleih: 5,50 Euro/Erw., 4,50 Euro/Kinder

Eislaufen auf der Hochbahn im Lentpark

Einen ungewöhnlichen Blickwinkel bietet die Eisfläche am Lentpark in Köln. Die 260 Meter lange und acht Meter breite Eishochbahn führt sowohl durch die Eishalle als auch durch das Hallenbad. Eine ungewöhnliche Kulisse. Neben der optischen gibt es auch eine ökologische Verbindung zwischen Eishalle und Schwimmbad: Mit der Wärme, die zur Kühlung der Eisarena entsteht, wird das Hallenbad beheizt.

Lesen Sie auch Kurz mal weg : Diese Ausflüge lohnen sich aus Bonn und der Region

Adresse: Lentpark, Lentstraße 30, Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8:30 bis 22:30 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr und 19 bis 22 Uhr EisParty, Sonntag von 9.30 bis 21 Uhr

Preise: 8,10 Euro/Erwachsene und 5,60 Euro/Jugendliche ab 6 Jahren (2 Stunden), 11,10 Euro/Erw. und 7,60 Euro/Jugendliche (Tagesticket), 1 Euro/Kinder unter 6 J., Schlittschuhverleih: 5 Euro/Person

Eislaufen/ Eisstockschießen an der Playa in Cologne

Der Name klingt nicht gerade so, als könne man Eislaufen. Aber in Köln ticken die Uhren bekanntlich anders. Dort, wo im Sommer Beachvolleyballer ihre Bälle übers Netz schlagen, ist vom 7. November bis zum 2. Februar 2020 eine Eisfläche aufgebaut. Ab Nachmittag kann die Eisstockbahnen bis in den späteren Abend gemietet werden. Die Fläche liegt nur einen Steinwurf vom Rhein-Energie-Stadion entfernt.

Adresse: Playa in Cologne, Junkersdorfer Straße 1, Köln

Öffnungszeiten: Eisstockschießen Montag bis Sonntag von 16 bis 22 Uhr, Eislaufen nur am Wochenende von 12 bis 15 Uhr (In den Winterschulferien ist das Eislaufen auch unter der Woche von 12 bis 15 Uhr möglich.)

Preise: Eisstockschießen: Eine Bahn kostet pro Stunde 70 Euro, darin enthalten sind 8 Eisstöcke. Eislaufen: 3,50 Euro/Person, Kinder bis 6 Jahre kostenlos, Schlittschuhverleih: 3 Euro/Person

Eislaufen in der Westerwald Arena

Nicht unter freiem Himmel, dafür gelegentlich mit Light-Show zeigt sich die Eisbahn in der Westerwald Arena. Zu finden ist sie beim Vorteilscenter Asbach. Wer sich nicht sicher fühlt auf dem Eis - oder einfach eine bessere Figur machen möchte - der kann in der Eishalle auch an einem Eislaufkursus teilnehmen.

Adresse: Westerwald-Arena, Anfahrt über Vorteil-Center Asbach, Anton-Limbach-Str. 3b, 53567 Asbach

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage von 12 bis 19 Uhr (Täglich geöffnet in den Schulferien von Rheinland-Pfalz und NRW, jedoch Abweichungen über Weihnachten und Neujahr.)

Preise: An kurzen Tagen (15 bis 19 Uhr) 6 Euro/Person, an langen Tagen (12 bis 19 Uhr) 7 Euro/Person, Schlittschuhverleih: 4,50 Euro/Person

Zeche Zollverein

Auf einer Fläche von 1.800 Quadratmetern, können Eissportfreunde ihre Runden vor historischer Kulisse drehen. Zwischen beeindruckender Industriekultur und alten Koksöfen, gehört die Eisbahn wohl eher zu den außergewöhnlichen Orten zum Schlittschuhlaufen. An ausgewählten Tagen findet hier sogar eine Eisdisco statt.

Adresse: Zollverein Eisbahn, Areal C [Kokerei], Druckmaschinengleis [C74], Kokereiallee, 45141 Essen

Öffnungszeiten: Vor den Ferien (bis einschl. 22.12.2019): Montag-Freitag von 15 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 22 Uhr, Sonntag von 10 bis 20 Uhr; In den Ferien (ab 23.12.2018): Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 22 Uhr, Sonntag von 10 bis 20 Uhr, abweichende Zeiten über Weihnachten und Neujahr

Preise: 7 Euro/Erwachsene und 5 Euro/Kinder bis 14 Jahre, Schüler, Studenten, Azubis (Tagesticket), 5 Euro/Erw. und 3 Euro/Kinder, Schüler, Studenten, Azubis (Abendticket), Schlittschuhverleih: 3 Euro/Person

Eissportarena Bergisch Gladbach

Die Eissportarena in Bergisch Gladbach-Bensberg hat von Ende August bis April durchgehend geöffnet und bietet neben Schul- und Vereinssport auch öffentliche Laufzeiten an. In neuen Saison 2019/2020 ändern sich die Öffnungszeiten: Die Eisdisco findet nun samstags statt freitags von 19 bis 23 Uhr statt. Am Samstag gibt es zudem eine neue Nachmittagslaufzeit von 15 bis 18 Uhr. Die XXL-Familienlaufzeit am Sonntag geht jetzt von 11 bis 18 Uhr.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr und 13 16.30 Uhr, Samstag 15 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr (Familienlaufzeit), Eisdisco: Samstag 19-23 Uhr

Preise: 5 Euro pro Person (bis zu 3 Stunden)