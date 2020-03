Liefer- und Abholservice in Bonn und der Region : Diese Angebote machen Gastronomen in der Corona-Krise

Tische und Stühle in Bonner Restaurants werden in nächster Zeit leer bleiben. (Symbolbild). Foto: dpa/Michael Reichel

Bonn Der Verzehr von Speisen und Getränken innerhalb von Restaurants, Gaststätten und Bäckereien ist in Bonn und der Region seit Donnerstag untersagt. Wie sich Anbieter jetzt an die Situation anpassen.



Der Verzehr von Speisen und Getränken in Restaurants, Cafés, Gaststätten und Bäckereien in Bonn ist aufgrund der aktuellen Situation inzwischen gänzlich untersagt worden. Diesen Beschluss fassten die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte und die Landräte auf Ebene des Regierungsbezirks Köln. Auch die Stadt Bonn verschärfte damit die bisher gültige Regelung, dass Restaurants zwischen 6 und 15 Uhr geöffnet bleiben dürfen. Weiterhin erlaubt bleiben aber laut Oberbürgermeister Ashok Sridharan sogenannte „Außer-Haus-Verkäufe“. Hierunter fallen zum einen die klassischen Liefer-, aber auch Abholdienste, wie sie etwa Bäckereien oder Fast-Food-Ketten anbieten. Durch diese Regelung könne man auch weiterhin in ein Restaurant fahren und sein Essen mit nach Hause nehmen, erklärt Sridharan in einem Video, in dem er sich zur aktuellen Situation äußert.

Coronavirus: Oberbürgermeister Ashok Sridharan zur aktuellen Lage in Bonn (Stand 18.03.20

Die neuen Einschränkungen erschweren den durch das Virus ohnehin schon gebeutelten Bonner Gastro-Unternehmen das Leben zusätzlich. Während einige Restaurants, wie etwa das „Meyer’s“ in Poppeldorf oder das „ElDorado“ in Duisdorf, ihren Betrieb bereits komplett einstellten, versuchen sich andere mit ihrem Lieferangebot in dieser schwierigen Situation über Wasser zu halten. Das „Metin’s“ in Bad Godesberg gab beispielsweise bereits am Montag über Facebook bekannt, vorerst nur noch einen Cateringservice außerhalb der eigenen Räumlichkeiten anzubieten. Auch eine Reihe weiterer Betriebe stellte den Arbeitsalltag komplett auf ein Liefermodell um. Wie schwer dieser Einschnitt einige Betreiber trifft, verdeutlicht ein Post des „Casbah“- Restaurants aus Siegburg: „Auch wenn wir finanziell aus dem letzten Loch pfeifen und selber aktuell nicht mehr wissen, wie das alles endet, ist es dennoch für alle Menschen das Beste“, schreibt das Unternehmen auf Facebook.

Gepostet von Restaurant Meyer's Bonn am Dienstag, 17. März 2020

Das japanische Restaurant „Okinii“ am Bonner Hauptbahnhof stellt seinen Betrieb auf ein Delivery-Angebot um. Die Fast-Food-Giganten McDonald’s und Burger King bieten neben ihrem Lieferservice auch weiterhin Essen an ihren Drive-In-Schaltern an. Ob diese Regelung allerdings bestehen bleibt, ist fraglich. In Belgien und Luxemburg wurde der Betrieb zum Schutz der Mitarbeiter bereits komplett eingestellt.

Wir geben Ihnen einen Überblick über Anbieter, die ihren Service aufgrund der Situation umgestellt haben:

Gastronomie in Bonn

Kichererbse

Die Kichererbse in der Fußgängerunterführung zwischen dem Kaiserplatz und der Poppelsdorfer Allee bietet einen Abholservice an. Per Telefon oder Whatsapp können die Gerichte bestellt und anschließend abgeholt werden. Kontakt: (0157) 39 35 44 97

Restaurant Doboo

Das Restaurant Doboo bietet Koreanische Küche und Sushi auf der Friedrich-Ebert-Allee in Bonn an. Zwischen 11.30 und 14 Uhr und 18 und 21 Uhr ist nun da ein Abholen der Speisen möglich. Kontakt: www.doboo.de, info@doboo.de und (0228) 35 02 70 00.

Enoteca DaVinum

Ab Donnerstag bietet das Enoteca Davinum täglich zwischen 12 und 21 Uhr einen Abholservice an. Darüber hinaus gibt es einen Lieferservice im Raum Bad Godesberg für alle, die zur Risikogruppe gehören. Außerdem kann man das Essen für eine bestimmte Zeit bestellen und dann zur vereinbarten Zeit abholen. Für diese Angebote gibt es eine Auswahlkarte die auf der Homepage des Restaurants verfügbar ist. Die Bestellungen sind telefonisch unter der (0228) 33 60 344 möglich.

Cassius Garten

Ab Freitag bietet das Restaurant eine Cassius Tagestüte an. Diese enthält zwei Salate, ein Hauptgericht, eine Suppe, ein Brötchen ein Stück Obst und ein Stück Kuchen. Das Essen kann für den nächsten Tag vorbestellt werden. Täglich werden zwei verschiedene Varianten angeboten. Bei Bedarf wird die Tüte im Bonner Raum zwischen 11 und 14 Uhr ausgeliefert. Das Angebot kostet bei Abholung 20 Euro, bei Lieferung 24 Euro. Bestellung unter https://cassius-garten.mysupr.de/shop/ oder per Telefon 0228/652429 oder per E-Mail an info@cassiusgarten.de.

Konditorei Kleimann

In der Backstube werden unter anderem Brötchen, süße Backwaren, Kuchen,Torten und Schokolade als Außer-Haus-Verkauf angeboten. Geöffnet hat die Konditorei täglich von 8.30 bis 14 Uhr, am Sonntag bis 17 Uhr. Damit nicht zu viele Kunden gleichzeitig warten, können Bestellungen auch telefonisch vorbestellt werden. Außerdem gibt es passend zum nahenden Festtag aktuell Sonderangebote bei verschiedenen Osterfiguren. Kontakt: Rheingasse 16-18 - 563113 Bonn - Tel: 0228 633460

Restaurant Olive

Wer Lust auf griechische Küche hat, kann bei dem Restaurant Olive täglich von 12.30 bis 20.30 Uhr Essen zum Mitnehmen bestellen. Auf der Speisekarte stehen Bauernsalate, Lamm- und Hähnchenspieße vom Grill oder Spezialitäten wie etwa ein Auberginen-Hackfleischauflauf. Erreichbar ist das Restaurant an der Brüdergasse 12 (53111 Bonn) unter der 0228/ 969 56950.

Restaurant Schaarschmidt

Auch das Restaurant Schaarschmidt möchte seine Kunden nicht im Stich lassen und bereitet hinter verschlossenen Türen Roastbeef, Wachtel, Scampi, Suppen und andere Leckereien zu. Ab 25 Euro entfällt die Anfahrtspauschale von 4,50 Euro. Geliefert wird und abgeholt werden kann zwischen 11.30 und 14.30 Uhr. Kontakt: Hohenzollernstraße 68 - 53173 Bonn - 01573/3786641 - 0228/3509146 - bistroschaarschmidt.de.

Crostineria

Ab Montag gibt es Crostini und kleine Speisen im Außer-Haus-Verkauf. Erreichbar ist die Crostineria aktuell unter der Woche von 17 bis 20 Uhr. Kontakt: Beethovenallee 6 - 53173 Bonn - Tel:0176/49773112

Ristorante Sapore

Das italienische Restaurant bietet seit Mittwoch einen Liefer- und Abholservice für alle Kunden an. Abgeholt werden kann täglich zwischen 12 und 15 Uhr, geliefert wird ab 18 Uhr. Kontakt: Clemens-August-Str. 67 - 53115 Bonn - Tel: 0228/24274633 - Webseite: www.sapore-bonn.de

Ristorante Da Verdi

Das Restaurant nicht weit vom Bonner Hauptbahnhof bietet seinen Gästen einen Abholservice von Montag bis Samstag zwischen 17 und 20 Uhr. Alle Gerichte der Speisekarte wie Pasta, Pizza, Salate sowie Getränke können telefonisch oder per E-Mail vorbestellt werden und anschließend abgeholt werden. Kontakt: Mozartstraße 49 - 53115 Bonn - 0228/94494977 - www.da-verdi.de - info@da-verdi.de

Bistro Dahlienfeld

Das Bistro im Polizeipräsidium Bonn ist auch weiterhin für die Ordnungshüter im Einsatz hinter dem Herd aktiv. Ein Lieferdienst und Abholservice wird auch für alle Nicht-Polizisten angeboten. Bestellungen können per Telefon oder Mail eingereicht werden. Die Karte des Bistros ist auf der Webseite und bei Facebook einsehbar. Kontakt: Königswinterer Straße 500 -53227 Bonn - Tel: 0228 61779965 - Mail: backoffice@rent-a-cook-bonn.de

Mam Mam Bonn

Das Mam Mam in der Bonner Südstadt bietet vietnamesische Speisen zur Lieferung und Abholung an. Innerhalb der Südstadt wird kostenlos geliefert. Bestellungen nimmt das Team Mittwoch bis Sonntag ab 12 Uhr entgegen. Kontakt: Königstraße 76 - 53115 Bonn - Tel: 0228/52269512 - hallo@mam-mam-bonn.de - www.mam-mam-bonn.de - Facebook - Instagram

Wokboy Bistro

Asiatische Küche zum liefern gibt es beim Wokboy ab einem Mindestbestellwert von 12 Euro. Bestellungen werden täglich von 12 bis 22 Uhr angenommen, am Samstag zwischen 17 und 22 Uhr. Einblick in die Karte bekommen SIe hier.

Cay Tre Vietnamese Cuisine

Das Restaurant Cay Tre in der Bonner Innenstadt bereitet Speisen der vietnamesischen Küche zu und bietet neben Speisen zur Abholung auch einen Lieferdienst. Abgeholt werden können Salate, Suppen, Nudel- und Reisgerichte von Montag bis Freitag zwischen 11.30 und 15 Uhr, geliefert wird auf Bestellung täglich zwischen 11.30 und 20.30 Uhr. Kontakt: Friedrichstraße 26 - 53111 Bonn - 0228/90877409 - www.caytre.eu

Burgerwerk Beuel

Das Burgerwerk in Beuel hat täglich von 12 bis 20 Uhr für den Takeaway-Service offen. Vorbestellungen zur Abholung sind auch telefonisch möglich. Kontakt: Friedrich-Breuer-Straße 36 - 53225 Bonn - 0228/53461355 - www.burgerwerk-bonn-1.de

Ristorante Pizzeria „Amigo“

Das Ristorante „Amigo“ in Kessenich bietet zwischen Montag und Donnerstag von 17 - 20 Uhr und Freitag bis Sonntag von 16 - 20 Uhr einen Abholservice für Pizza, Pasta und Salate an. Um telefonische Vorbestellung wird gebeten. Kontakt: Pützstraße 15 - 53129 Bonn - 0228/238126 - 0171/3510006

Café Blüte

Das Café Blüte an der Heerstraße 61 in Bonn hat einen Lieferdienst eingerichtet. Von 13 bis 22 Uhr können Bestellungen telefonisch unter 0228-92699944 aufgegeben und vor Ort durchs Fenster abgeholt werden. Innerhalb der Bonner Alt- und Nordstadt werden Speisen bis vor die Haustür geliefert.

Schwerelos Well Kitchen

Die Gerichte der Schwerelos Well Kitchen können ab einem Mindestbestellwert von 15 Euro auch geliefert werden. Die Lieferung ist kostenlos und gilt für die Stadtteile 53227, 53225, 53229, 53111 und 53113. Das Angebot gilt dienstags bis freitags von 11.30 bis 21.30 Uhr sowie samstags und sonntags zwischen 17 und 21.30 Uhr. Bestellungen können per Telefon 0228-18032974 oder per Mail an info@schwerelos-kitchen.de aufgegeben werden.

Cowboys Burger Saloon

Beim Cowboys Burger Saloon in Bonn können Burger ab sofort telefonisch vorbestellt und von 11.30 bis 15 Uhr sowie von 17.30 bis 20 Uhr abgeholt werden. Zwischen 17.30 und 20 Uhr bietet der Saloon an der Römerstraße 2 auch einen eigenen Lieferdienst an.

Café Klosterpforte

Beim griechischen Restaurant am Am Karmelkloster 1 können nun Gerichte telefonisch unter der Rufnummer 0228/7662912 vorbestellt und an der Restauranttür abgeholt werden. Außerdem wird von mittwochs bis montags zwischen 17 und 20 Uhr ein Lieferdienst eingerichtet. Dienstags ist Ruhetag.

Café von&zu

Das Café von&zu am Bonner Talweg in der Bonner Südstadt bietet täglich von 12 Uhr bis 21 Uhr Speisen zum Mitnehmen für 6 Euro an. Angeboten wird unter anderem Pizza, Curry, Burger und Veganes. Die Speisekarte für das Takeaway-Angebot gibt es online.

Konditorei Nick

Das Café an der Tannenallee 1 in Bad Godesberg bietet ab sofort einen Lieferdienst für Bestellung mit einem Mindestbestellwert von zehn Euro an. Zuzüglich werden drei Euro Lieferkosten berechnet. Bestellungen sollen am Vortag bis 16 Uhr telefonisch unter 0228/331947 gemacht werden.

Ristorante Dantom

Eritreisch-äthiopische Spezialitäten neben der üblichen Auswahl an Steinofenpizza, Pasta, Burgern und Salate verspricht das Dantom in Bad Godesberg. Bestellungen nimmt das Team von Dienstag bis Sonntag zwischen 12 und 22 Uhr entgegen. Kontakt: Burgstraße 62 - 53177 Bonn - 0228/93198633 - www.restaurant-dantom.metro.rest

Schneiders Obsthof Marktscheune

Schneiders Marktscheune in Wachtberg bietet täglich zwischen 12 und 15 Uhr drei verschiedene Tagesgerichte aus frischen Zutaten zum Abholen. Dazu kommen Kuchen und Torten von 7 bis 18 Uhr. Besucher können im Laden außerdem unter anderem Obst und Gemüse, Käse, Fleisch und Backwaren erwerben. Kontakt: Brunnengarten 1B - 53343 Wachtberg - 0228/55099210 - www.schneiders-marktscheune.de

Ristorante Bacco

Das italienische Restaurant Bacco an der Oppelner Straße 2 in Bonn hat einen Lieferdienst eingerichtet. Das Essen kann unter der Rufnummer 015111-089546 zwischen 15 und 22 Uhr bestellt werden. Auch selber Abholen ist möglich.

Gourmet-Handwerk

Das Catering-Unternehmen an der Kirchstraße 46 bietet ab dem 23. März einen Mittagstisch-Lieferservice im Wochenabo an. Für 45 Euro werden von montags bis freitags und für 62 Euro von montags bis sonntags verzehrfertige Speisen nach Hause oder an den Arbeitsplatz geliefert. Kinder bis acht Jahren zahlen die Hälfte. Für drei Euro kann ein Dessert dazubestellt werden. Die Lieferung im Raum Bonn erfolgt zwischen 10.30 und 13.30 Uhr. Bestellungen per Mail an info@gourmet-handwerk.de.

Casa del Gatto

Im Casa del Gatto, Kaiserplatz 20, kann man ab sofort nach telefonischer Vorbestellung unter 0228/695522 alle Gerichte der Speisekarte montags bis samstags von 11 bis 20 Uhr abholen. Neben den Speisen gibt es auch Cocktails to go. Speisekarte: www.casadelgatto.net

Vineria da Angelo

Das Restaurant Vineria da Angelo in Poppelsdorf liefert in einem Umkreis von zehn Kilometern und bietet italienische Speisen aller Art zur Abholung an. Bestellungen können telefonisch oder per SMS oder WhatsApp aufgegeben werden. Geöffnet ist zwischen 12 und 14.30 Uhr (außer mittwochs und samstags) sowie 18 und 21.30 Uhr. Kontakt: Jagdweg 39 - 53115 Bonn - 0177-7437698 - www.ristorante-vineria-bonn.de

Bistro Rocco

In dem Bistro an der Sterntorbrücke 8 kann man bis 15 Uhr Pasta, Pizza und Flammkuchen abholen. Vorbestellungen per Telefon unter 0228/36033100

Ristorante Sassella, Rincon de Espana

bieten am Karthäuserplatz 21 in 53129 Bonn von Dienstag bis Sonntag zwischen 17 Uhr und 20 Uhr einen Abholservice von Speisen und Hausweinen an. Vorbestellungen können von 11 Uhr bis 14.30 Uhr abgegeben werden.Telefonisch: Ristorante Sassella 0228 530815 und Rincon de Espana 0228 530816 per Mail: info@ristorante-sassella.de oder per Fax: 0228 239971

Restaurant Kim Phat

Gerichte zum Mitnehmen werden ab sofort im Kim Phat angeboten. Eine telefonische Vorbestellung ist möglich. Geöffnet hat das Restaurant mit Ausnahme des dienstags täglich von 17 bis 20 Uhr. Montag, Mittwoch bis Freitag sowie am Sonntag gibt es es zudem die Möglichkeit von 12 bis 14 Uhr ein Mittagessen zu erhalten. Kontakt: Mittelstraße 8 - 53175 Bonn Bad-Godesberg Plittersdorf - Tel: 0228 368 23 79