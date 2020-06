32,1 Grad in Köln : Mittwoch war der bislang heißeste Tag des Jahres in NRW

Der 24. Juni war in NRW der bislang heißeste Tag des Jahres. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Köln/Bonn Mittwoch war in Nordrhein-Westfalen der bislang heißeste Tag dieses Jahres. An einer Messstation in Köln wurden am Nachmittag 32,1 Grad gemessen. Auch die Bonner mussten ordentlich schwitzen.

Auf Rekordwerte hat es das Thermometer am Mittwoch, den 24. Juni, in Nordrhein-Westfalen geschafft: 32,1 Grad wurden am Nachmittag an einer Messstation in Köln-Stammheim gemessen. Die Wetterstation in Bonn-Beuel zeigte kurz nach 16 Uhr einen Spitzenwert von 30,8 Grad an.

Wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag in Essen berichtete, gab es drei Stationen am Niederrhein, an denen 31 Grad erreicht wurden. DWD-Meteorologin Ulrike Zenkner rechnete zwar damit, dass es am Donnerstag „ähnlich warm“ wird, neue Rekordwerte werde es aber „wahrscheinlich eher nicht“ geben.