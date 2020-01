Wetterprognose : Milde Temperaturen am Wochenende in Bonn und der Region

Milde Temperaturen am Wochenende in Bonn und der Region

Am Wochenende erwarten die Wetterdienste milde Temperaturen in Bonn und der Region. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Ungewöhnlich mild und fast schon frühlingshaft wird es am Wochenende in Bonn und der Region. Zu Temperaturen im zweistelligen Bereich mischen sich aber auch Wolken und Wind. Auch den Regenschirm sollte man lieber mitnehmen.

Der Februar in Bonn und der Region startet am Wochenende mit ungewöhnlich mildem Wetter: Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag und am Samstag bei um die 13 Grad. Die Sonne soll sich Wetterdiensten zufolge nicht zeigen, dafür bleibt es bedeckt und größtenteils trocken. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Samstagmorgen zunächst leicht regnen.