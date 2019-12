Wetter in Bonn und der Region : Zwischen den Jahren wird es zeitweise kalt

Zwischen den Jahren wird es in Bonn und der Region etwas kühler, aber immerhin trocken. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Bonn In Bonn und der Region wird es zwischen den Jahren kühl und bewölkt. Nach kleineren Regenschauern dürfte es aber immerhin trocken bleiben - und auch mit Blick auf Silvester gibt es Hoffnung.

Nach vergleichsweise milden Temperaturen an Weihnachten kehrt die Kälte zumindest zeitweise zurück. Am Freitag verabschiede sich das Hoch „Vanessa“ und kältere Luft ströme vor allem in die Osthälfte Deutschlands, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Donnerstag.

In Bonn und der Region bleibt es zwischen den Jahren zunächst weiter ungemütlich und nass. Am zweiten Weihnachtstag wird es mit Höchstwerten von sechs Grad vergleichsweise kühl. Der Himmel bleibt bedeckt. Über Nacht kommt es teils zu leichten Regenschauern, die bis in die Morgenstunden andauern sollen.

Am Freitag wird es nach einem eher verregneten Morgen ab der Mittagszeit wieder sonnig und dementsprechend etwas wärmer. Das Thermometer klettert in der Mittagszeit auf bis zu acht Grad. In der Nacht klärt sich der zuvor bewölkte Himmel langsam auf.

Die Temperaturen fallen am Samstag bei Sonnenschein wieder auf fünf Grad. Der Himmel bleibt klar, sodass es abends trotz der niedrigen Temperaturen richtig sonnig werden kann. Winterlich kalt wird es dann über Nacht mit Höchstwerten von zwei Grad.

Mit maximal fünf Grad bleibt es am Sonntag eher kühl. Bis um die Mittagszeit ist der Himmel bedeckt, doch am Abend könnte sich die Sonne noch ein bisschen zeigen. Die Nacht wird klar.

Der Montag soll mit Höchstwerten von zehn Grad etwas wärmer werden. Voraussichtlich bleibt es auch am Dienstag trocken. So dürfte dem Feuerwerkschauen abends nichts im Wege stehen.