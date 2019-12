Vorschau für Bonn und die Region : So wird das Wetter zum Wochenstart

So wird das Wetter zum Wochenstart

Bonn Noch lassen die schönen Seiten des Winters auf sich warten. Am Wochenende sind die Temperaturen in Bonn und der Region deutlich angestiegen. Wie sieht es zum Wochenstart aus?

Winterjacke, Handschuhe und für Autofahrer ein Eiskratzer: Drei in der ersten Dezemberwoche wohl viel genutzte Gegenstände, die nun erst einmal wieder ausgedient haben. Der Blick auf die Wettervorhersage zum Wochenstart in Bonn und der Region offenbart relativ milde Temperaturen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte, bleibt es die nächsten Tage wechselhaft. „Es ist also wettermäßig fast alles mit dabei, nur von einem kann nicht die Rede sein - einem Wintereinbruch mit einer Schneedecke bis ins Flachland“, sagte Meteorologe Markus Übel vom DWD.