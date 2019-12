Vorschau : So wird das Wetter am Wochenende in Bonn und der Region

So wird das Wetter am Wochenende in Bonn und der Region

Bonn Der 2. Advent steht bevor, die schönen Seiten des Winters lassen auf sich warten. Am Wochenende sollen die Temperaturen in Bonn und der Region deutlich ansteigen. Zu Ausflügen im Freien lädt das Wetter dennoch nur wenig ein.

Winterjacke, Handschuhe und für Autofahrer ein Eiskratzer: Drei in der ersten Dezemberwoche wohl viel genutzte Gegenstände, die nun erst einmal wieder ausgedient haben. Der Blick auf das Wetter am Wochenende in Bonn und der Region offenbart nämlich deutlich ansteigende Temperaturen.

Wer auf Besserung am Sonntag hofft, der wird enttäuscht: Wenngleich sich die Sonne vereinzelt blicken lassen soll, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, auf 90 Prozent an. Einen weiteren Anstieg erwartet Bonn und die Region zum Wochenausklang auch in Sachen Temperatur: Das Quecksilber soll am 2. Advent Werte von bis zu 13 Grad anzeigen.