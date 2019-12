Vorschau für Bonn und die Region : So wird das Wetter zum Ende der Woche

So wird das Wetter zum Ende der Woche

Bonn Nass und kühl ist es in Bonn und der Region zur Wochenmitte. Die schönen Seiten des Winters lassen zwar noch auf sich warten - einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es aber bereits für die kommenden Tage.

Wer sich in Bonn und der Region etwas weniger nass-kaltes Wetter wünscht, darf sich für den Wochenausgang immerhin ein kleines bisschen Hoffnung machen. Zwar bleibt es am Mittwoch noch regnerisch, der Regen lässt aber zum Abend hin etwas nach. Kühl bleibt es trotzdem bei Temperaturen um die vier Grad.

Am Donnerstag wird es mit Höchsttemperaturen von sechs Grad zwar nicht viel wärmer, allerdings zeigt sich laut Wetterprognose ab den Mittagsstunden die Sonne bei fast wolkenfreiem Himmel. Der Lichtblick hält jedoch nur einige Stunden an. Bereits am Abend steigt die Regenwahrscheinlichkeit bereits wieder auf 90 Prozent, leichter Niederschlag bei bedecktem Himmel und leichtem Wind begleiten den Umschwung.