Prognose für Bonn und die Region : So wird das Wetter an Vatertag

So wird das Wetter an Vatertag

Die kommenden Tage werden in Bonn und der Region sonnig. Foto: dpa/ap

Bonn Die Woche geht in Bonn und der Region genauso sonnig weiter, wie sie begonnen hat. Der Regenschirm kann vorerst Zuhause bleiben. Besonders gute Aussichten gibt es für den bevorstehenden Feiertag.

Zum Start der neuen Woche kündigen sich viele Tage mit warmem Wetter an. Dienstag werden es in Bonn und der Region sommerliche 24 Grad mit vereinzelten Wolken am Himmel.