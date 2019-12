Deutlich mildere Temperaturen : So wird das Wetter zum Wochenstart in Bonn und der Region

So wird das Wetter zum Wochenstart in Bonn und der Region

Bonn Das Wetter in Bonn und der Region lockert nach einem regnerischen Beginn des dritten Advent zum Nachmittag und Abend hin deutlich auf. Für die neue Woche sind milde Temperaturen bis zu 16 Grad vorhergesagt.

Nach einem ungemütlichen Samstag mit örtlichen Schauern und einigen Böen hellt sich das Wetter in Bonn und der Region zum Nachmittag und Abend hin auf. In den kommenden Tagen sollen die Temepraturen deutlich milder werden, so dass auch in den bergigen Regionen kaum noch Aussicht auf Schnee besteht.