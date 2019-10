Wetteraussichten : Bonn und die Region erwarten goldene Herbsttage

Bonn Während das Wetter am Wochenende grau und regnerisch war, gibt es zum Wochenbeginn gute Nachrichten: In den kommenden Tagen soll es nicht nur trockener werden, sondern auch wieder wärmer.

So auch am Donnerstag: Dann sind in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis sogar Werte bis zu 21 Grad möglich. Dabei soll es trocken bleiben. Auch am Wochenende bleibt uns das schöne Wetter voraussichtlich erhalten.