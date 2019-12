Wetter in Bonn und der Region : Der Sonntag wird kalt und sonnig

Blick vom Standort des General-Anzeigers in Bonn-Dransdorf aus in Richtung Bonner Innenstadt. Foto: Dierk Himstedt

Bonn Bonn und die Region bekommen am letzten Sonntag des Jahres einen schönen Wintertag geschenkt. Es wird überwiegend sonnig und kalt. Auch die weiteren Aussichten sagen schöneres Wetter voraus.

Nach vergleichsweise milden Temperaturen an Weihnachten kehrt die Kälte zumindest zeitweise zurück. In Bonn und der Region wird es in weiten Teilen einen Wintertag mit viel Sonne geben. Am Morgen kann es in den Höhenlagen wie der Eifel zu leichtem Frost und stellenweise auch zu leichter Glättegefahr wegen überfrierender Nässe kommen.