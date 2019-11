Aussichten für Bonn und die Region : So wird das Wetter zum Wochenstart

So wird das Wetter zum Wochenstart

Bonn Zum Start in die neue Woche zeigt sich das Wetter in Bonn und der Region überwiegend grau und trüb. Besonders zur Wochenmitte werden Windböen und Schauer erwartet.

Nachdem der Sonntag relativ grau startete, bleibt es auch zum Wochenstart ungemütlich in Bonn und der Region. Am Montag soll es bei Temperaturen bis zu zehn Grad überwiegend bewölkt und regnerisch sein. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt in Bonn und der Region bei 40 Prozent.