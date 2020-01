Wetterprognose : Dichter Nebel und eisige Temperaturen in Bonn und der Region

Bonn Mit dichtem Nebel und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt begann der Mittwoch in Bonn und der Region. Auch in den kommenden Tagen bleibt es eiskalt und neblig. Gibt es Hoffnung auf Schnee?

Für die kalten Temperaturen und den Nebel ist das Hochdruckgebiet Ekart verantwortlich. Im Laufe des Tages löst sich der Nebel teilweise auf. „Vielleicht lässt sich am Nachmittag noch die Sonne blicken“, so Brandt. Auch am Donnerstag bleibt es winterlich und neblig in der Region. Trotz der niedrigen Temperaturen, gebe es wenig Hoffnung auf Schnee, so der Meteorologe. „Vielleicht schneit es noch im Februar, aber langsam sieht es schlecht aus.“