Aussichten für Bonn und die Region : So wird das Wetter am Feiertag

Foto: dpa/Uwe Zucchi Zum Feiertag hin bleibt das Wetter unbeständig.

Bonn Nach einem wechselhaften Wochenstart bleibt das Wetter in Bonn und der Region auch zum Ende der Woche hin unbeständig. Am Feiertag könnte es trocken bleiben, allerdings ändert sich das bereits am Brückentag.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Tag der Deutschen Einheit auf wechselhaftes Wetter einstellen. Es werde am Donnerstag voraussichtlich wechselnd bewölkt, aber auch sonnige Abschnitte seien möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchstwerte werden demnach zwischen zehn und 16 Grad liegen.

In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis stehen die Aussichten aber nicht schlecht, dass es zwar wolkig aber trocken bleibt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen zehn und 15 Grad. Vereinzelt sind auch leichte Schauer möglich.

