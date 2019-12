Wetter in Bonn und der Region : Schauer statt Schnee: So wird das Wetter an Weihnachten

Regenschirm nicht vergessen: An Heiligabend erwarten Meteorologen Regenschauer und Temperaturen bis an die zehn Grad. (Symbolfoto). Foto: dpa/Tom Weller

Bonn Mit Schnee ist in Bonn an Weihnachten wohl nicht zu rechnen, dafür aber mit Regen und Wind: An Heiligabend steigen die Temperaturen sogar auf bis zu zehn Grad an. Wie sieht das Wetter an den Weihnachtsfeiertagen aus?

Keine „weiße Weihnacht“ in Sicht: An den kommenden Feiertagen müssen sich Menschen in Bonn und der Region auf eher ungemütliches und teils nasses Wetter einstellen. Der Heiligabend am Dienstag wird in Nordrhein-Westfalen stark bewölkt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den höchsten Lagen sei am Abend Schneeregen möglich. In Bonn liegen die Temperaturen zwischen sechs und zehn Grad. Mittags könnten stürmische Böen über die Region fegen.

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt es der Prognose zufolge stark bewölkt. In Bonn kann sich aber auch mal die Sonne zeigen. Der Regenschirm sollte dennoch griffbereit bleiben: Leichte Regenschauer können den ganzen Tag über auftreten bei Höchstwerten von rund zehn Grad.

Die Wolken verschwinden den Wetterexperten nach am Donnerstag nicht - dann kühlen sich die Temperaturen auf etwa fünf Grad ab. Am Abend soll es noch einmal regen.

Alle Informationen und die Vorhersagen für Bonn, den Rhein-Sieg-Kreis und den Kreis Ahrweiler finden Sie hier.

(Mit Material von dpa)