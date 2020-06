Wetter in Bonn und der Region : Wärmster Tag des Jahres steht bevor

Bonn Deutschland steht der bislang wärmste Tag des Jahres bevor. Am Dienstag könnte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes die 30-Grad-Marke geknackt werden. Das sind die Wetter-Aussichten für die Woche.

Damit entspannt sich die Waldbrandgefahr in NRW. Für Pfingstmontag zeigte der DWD-Waldbrandgefahrenindex noch die zweithöchste Warnstufe an, auch am Dienstag war die Gefahr durch die noch einmal höheren Temperaturen groß. Das liege auch daran, dass es zuvor sehr lange sehr trocken gewesen sei, sagte die DWD-Meteorologin. Bereits den ganzen vergangenen Monat machte die Trockenheit Förstern und Landwirten Sorgen. Nordrhein-Westfalen war im Mai das Bundesland mit dem geringsten Niederschlag.

Immer wieder gab es in der Folge Brände, zuletzt am Samstag, als es zu mehreren Böschungsbränden entlang Bahnschienen in Hagen und Hennef gekommen war. In Alpen am Niederrhein brannten rund 150 Meter Randstreifen entlang einer Bundesstraße. Es sei große Vorsicht geboten, warnte die Meteorologin. So dürften Zigarettenkippen nicht einfach weggeworfen werden. In Gummersbach (Oberbergischer Kreis) war es am vergangenen Freitagabend zu einem Waldbrand gekommen, der laut Polizei möglicherweise durch zuvor in dem Bereich gezündete Böller verursacht worden war.