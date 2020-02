Vorhersage : So wird das Wetter an Karneval in Bonn und der Region

So wird das Wetter an Karneval in Bonn und der Region

Bonn Mit Temperaturen bis zu 11 Grad hat die Woche relativ mild begonnen. Zwischendurch sind aber auch stürmische Böen möglich. Wir werfen einen Blick auf das Wetter an den Karnevalstagen.

Nachdem Orkantief „Sabine“ vergangene Woche Bonn und die Region in Atem gehalten hat, sorgte Orkantief „Victoria“ am Wochenende erneut für stürmisches Wetter in Bonn und der Region. Seit dem Wochenstart hat sich die Wetterlage etwas beruhigt, Böen sind in NRW aber auch am Dienstag noch möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Dabei ist es wechselnd bewölkt und es kann zeitweise Schauer geben. Auch am Mittwoch ist es teils stark bewölkt und kann regnen. Dabei wird es bis zu neun Grad warm.