In der Nacht von Sonntag auf Montag und in den frühen Morgenstunden müssen Verkehrsteilnehmer in Bonn und der Region mit Frost und eingeschränkter Sicht rechnen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Frost und Nebel in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Auf den Straßen kann es Glatt werden.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sei in diesem Zeitraum mit leichtem Frost bis zu -4 Grad in Bodennähe und vereinzelt Reifglätte zu rechnen. In der Nacht und in den frühen Morgenstunden tritt laut DWD außerdem Nebel auf, die Sichtweite verringert sich auf unter 150 Meter.