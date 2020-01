Blick auf das Wetter : Wetterdienst warnt vor leichten Windböen in Bonn und der Region

In Bonn soll es am Dienstag stürmisch werden. (Symbolbild). Foto: dpa

Bonn/Region Nach dem sonnigen Sonntag zeichnete sich bereits am Montagmorgen ein Wetterumschwung ab. Am Montagnachmittag gab der Deutsche Wetterdienst Warnungen vor Windböen in Bonn und der Region heraus.

Am Montagmorgen haben dichte Wolken und aufziehender Regen bereits einen Wetterumschwung in Bonn und der Region angekündigt. Der soll sich im Laufe des Tages fortsetzen.

Der Deutsche Wetterdienst gab am Montagnachmittag Amtliche Wetterwarnungen heraus. Zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagmorgen, 5 Uhr, bestehe die Gefahr des Auftretens von Windböen der Stufe eins (1 bis 5 Kilometer pro Stunde) von vier in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreis Ahrweiler.

In der Nacht zu Dienstag breiten sich laut aktueller Wettervorhersage die Regenwolken aus und der Wind wird kräftiger. Am Dienstag soll dann das Sturmtief Lolita von der Nordsee über Dänemark nach Südschweden ziehen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, werde dies für einen stürmischen Südwestwind sorgen und maritime Polarluft mit sich bringen.

Durch die kalte Luft sinkt dann die Schneefallgrenze deutlich ab. Allerdings wird es in Bonn und der Region wohl nicht besonders winterlich. Hauptsächlich in den Mittelgebirgen (etwa oberhalb der 400-Meter-Grenze) kann es schneien. Hier kommt es eher zu kräftigen Schauern und einzelnen Gewittern. Dadurch kann höchstens vereinzelt Schnee, Schneeregen oder Graupel fallen.

In der Mitte und im Süden Deutschlands sind steife bis stürmische Böen zu erwarten (55-75 Stundenkilometer), im Süden teils auch Sturmböen (um 80 Stundenkilometer). Die Hauptgefahr geht jedoch von Gewittern aus, in deren Verbindung lokal schwere Sturmböen (bis 100 km/h) nicht ausgeschlossen sind - auch in Bonn und der Region.

Wo diese auftreten können, lässt sich jedoch erst kurz vorher sagen, teilt der Wetterdienst mit.

Auch zur Wochenmitte gibt es keine milderen Aussichten: Am Mittwoch setzt sich das windige Schauerwetter fort, wobei der Wind im Vergleich zum Vortag schwächer ist. Bei drei bis sieben Grad wird es vielerorts nasskalt.

Am Donnerstag hält das wechselhafte Wetter voraussichtlich an, mit dem Winter ist bei teils zweistelligen Höchstwerten aber Schluss.