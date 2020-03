Prognose für Bonn und die Region : Wolken könnten den Super-Vollmond verdecken

In der Nacht auf Dienstag, den 10. März erscheint der Mond ungewöhnlich groß am Himmel. Dieses Phänomen wird Supermond genannt. Foto: dpa/Martin Gerten

Bonn In der Nacht zu Dienstag lässt sich ein besonderes Spektakel beobachten. Der Vollmond ist näher an der Erde als üblich und erscheint als Supermond am Himmel - solange keine Wolken aufziehen.

Wer am Montagabend in den Himmel schaut, den erwartet ein besonderer Ausblick. Es ist nicht nur Vollmond, sondern auch Supermond. Statt der "üblichen" 380.000 Kilometer nähert sich der Mond in der Nacht zu Dienstag bis auf 360.000 Kilometer der Erde an und erscheint dadurch deutlich größer. Durch seine elliptische Umlaufbahn kommt der Mond unserem Heimatplaneten im März besonders nahe und wird etwa sieben Prozent größer zu sehen sein. Wer in dieser Nacht kein Glück hat, hat schon bald die nächste Chance für einen Blick auf den Supermond: Am 7. April ereignet sich der nächste. Dann erreicht der Mond den erdnächsten Punkt in seiner Umlaufbahn.

Laut einem Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnten Wolken in Bonn und der Region der Sicht auf den Supermond allerdings einen Strich durch die Rechnung machen. "Im Laufe der ersten Nachthälfte, also von Sonnenuntergang bis Mitternacht, nimmt die Bewölkung von Westen aus stark zu", so der Meteorologe. Am frühen Abend könne der Supermond demnach zwischen vereinzelten Wolken sichtbar sein. Gerade zum Mondaufgang gegen 18 Uhr erscheine der Mond durch die Erdkrümmung zusätzlich größer. Ab Mitternacht soll sich der Himmel nach DWD-Angaben dann zunehmend verdichten. Laut dem Meteorologen kann es in der Nacht auch zu Regenschauern kommen. "Wann genau der Supermond am besten zu sehen ist, lässt sich nur schwer vorhersagen."

Auch im Laufe der Woche bleibt das Wetter in Bonn und der Region wechselhaft. Die Temperaturen schwanken am Dienstag zwischen zehn und 13 Grad, in der Nacht kühlt es auf fünf Grad ab. Der Mittwoch kann neben vereinzelten Regenschauern auch Windböen mit sich bringen, es besteht allerdings keine Sturmwarnung. Außerdem klettern die Temperaturen zur Wochenmitte bis auf 15 Grad.

Alle Informationen und die Vorhersagen für Bonn, den Rhein-Sieg-Kreis und den Kreis Ahrweiler finden Sie hier.

(mit Material von dpa)