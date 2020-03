Wolken und Regen : So wird das Wetter in Bonn und der Region

In Bonn und der Region wird das Wetter in den kommenden Tagen grau und nass. (Symbolfoto). Foto: ZB/Jan Woitas

Bonn In Bonn und der Region wird das Wetter in den kommenden Tagen nass und windig. Erst am Sonntag gibt es Aussichten auf etwas Sonnenschein.

Wer in den kommenden Tagen in Bonn und der Region einen Blick in Richtung Himmel riskiert, wird vor allem eins sehen: eine graue Wolkendecke. Am Donnerstag ist bei zwölf Grad mit Windböen und Regen zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst hat für den rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis sogar eine leichte Warnung ausgesprochen: Dort kann es bis Donnerstagmittag zu Dauerregen kommen.

Bei gleichbleibenden Temperaturen lässt ab Freitag der Wind in Bonn und der Umgebung zwar etwas nach, aber auch am Samstag muss weiterhin mit leichten Schauern gerechnet werden.

Am Sonntag soll die graue Wolkendecke dann weitestgehend verschwunden sein und die Sonne herauskommen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad.