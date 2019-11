Aussichten für Bonn und die Region : So wird das Wetter in dieser Woche

So wird das Wetter in dieser Woche

In der Nacht von Sonntag auf Montag und in den frühen Morgenstunden müssen Verkehrsteilnehmer in Bonn und der Region mit Frost und eingeschränkter Sicht rechnen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Nacht von Sonntag auf Montag war frostig, die neue Woche in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis startete teilweise mit Nebel. Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? Ein Blick auf die Aussichten.

In den kommenden Nächten können die Temperaturen auf um die null Grad sinken, die Höchstwerte am Tag liegen bei um die neun Grad. Dienstag und Mittwoch bleibt es den Vorhersagen nach meist wolkig, nur selten schafft es die Sonne durch die Wolkendecke. Während es am Mittwoch meist trocken bleiben soll, ist am Dienstag mit einzelnen Regenschauern zu rechnen. Am Donnerstag und am Freitag erwarten die Meteorologen eine ähnliche Wetterlage für Bonn und die Region.