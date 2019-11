Aussichten für Bonn und die Region : So wird das Wetter am Wochenende

So wird das Wetter am Wochenende

Bonn Das Wetter wird auch am Wochenende grau und trüb. Die Nächte sollen überwiegend frostfrei bleiben, denn die Temperaturen sollen wieder steigen.

Nachdem der Donnerstag zunächst trüb, eher bewölkt und neblig startete, bleibt auch das Wochenende in Bonn und der Region grau. Gelegentlich kann es Sprühregen geben. Die Nächte sollen überwiegend frostfrei bleiben, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag in Essen.