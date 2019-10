21 Grad in Bonn und der Region : Am Wochenende wird es sonnig und warm

Bonn Nach den kalten und trüben Aussichten zum Wochenstart steigen die Temperaturen am Wochenende noch einmal auf bis zu 21 Grad. Auch die Sonne lässt sich wieder blicken.

Der nasskalte Herbst hält sich in den nächsten Tagen hartnäckig, erst zum Wochenende ist in Teilen Deutschlands Besserung in Sicht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach prägt Tief „Peter“ von Dienstag an das bundesweite Wettergeschehen. Es werden Regenschauer erwartet, die vom Westen in Richtung Osten ziehen. Begleitet werden diese von stärkerem Wind. Insbesondere in Schauernähe und in den Höhenlagen können sogar Sturmböen auftreten. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 11 und 18 Grad.