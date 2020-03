Sonderauflage der Aktion Weihnachtslicht : GA vermittelt Hilfe in Corona-Zeiten

Bonn Um Hilfsbedürftige und Hilfsbereite in Bonn und der Region zusammenzubringen, hat der GA eine Sonderauflage seiner Hilfsaktion Weihnachtslicht ins Leben gerufen. Dort knüpfen Hilfsbedürftige und Helfer Kontakt, um einen Einkauf erledigt zu bekommen oder die Kinder in einem Notfall kurzfristig betreuen zu lassen.

Wir alle befinden uns derzeit in einer Ausnahmesituation: Corona nimmt Einfluss auf unseren Alltag und unser soziales Umfeld – wir alle sind dabei auf Solidarität angewiesen. Weil wir die Hilfe anderer brauchen – und weil wir es brauchen, anderen zu helfen. Um Hilfsbedürftige und Hilfsbereite in Bonn und der Region zusammenzubringen, hat der GA eine Sonderauflage seiner Hilfsaktion Weihnachtslicht ins Leben gerufen. Dort knüpfen Hilfsbedürftige und Helfer Kontakt, um einen Einkauf erledigt zu bekommen oder die Kinder in einem Notfall kurzfristig betreuen zu lassen. Wie das vonstattengeht? Sie lassen sich unter der Rufnummer 0228/6688444 an unserem Servicedesk als Helfer oder Hilfsbedürftiger registrieren. Dabei erteilen Sie die Genehmigung, dass ein Unterstützer zu Ihnen Kontakt aufnehmen darf. Alle weiteren Verabredungen tätigen Sie miteinander und berücksichtigen dabei die von Bund und Land vorgegebenen Regeln, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.