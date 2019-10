Sperrungen und Behinderungen in Bonn : Arbeiten in Oberkassel auf der Trasse der Linien 66/62

Arbeiten in Oberkassel auf der Trasse der Linien 66/62

Sperrungen und Behinderungen in Bonn

Bonn Ob auf den Autobahnen um Bonn, der A565, A562, A555 oder A59, im innerstädtischen Autoverkehr oder bei der Bahn - in und um Bonn wird viel gebaut, und das hat auch Behinderungen, Stau und Verspätungen zur Folge. Wir geben einen Überblick über die aktuellen Bauarbeiten und Sperrungen.

Schotterarbeiten in Bonn-Oberkassel ab 20. Oktober

Die Stadtwerke Bonn führen Schotterarbeiten in Bonn-Oberkassel zwischen der Alsstraße und der Langemarckstraße auf der Trasse der Bahnlinien 66/62 aus. In den Nächten von Sonntag, 20. Oktober, bis Freitag, 1. November, wird jeweils zwischen 22 und 6 Uhr gearbeitet. Ein Schienenfahrzeug und ein Bauzug kommen zum Einsatz. Der Bahnverkehr ist laut den SWB nicht betroffen.

Heinemannstraße/Heinrich-von-Stephan-Straße gesperrt

A59 wegen Bauarbeiten in Richtung Köln gesperrt

Zunächst wird für die vorbereitenden Arbeiten eine Teilsperrung eingerichtet. Die Heinrich-von-Stephan-Straße ist in dieser Zeit für Autos nicht zugänglich. Für die Erneuerung der Fahrbahndecke wird der gesamte Kreuzungsbereich von Freitag, 25. Oktober, 15 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 27. Oktober, komplett gesperrt.

Schotterarbeiten in Bonn-Dransdorf

In Bonn-Dransdorf werden in den Nächten vom 28. Oktober bis zum 1. November jeweils von 22 bis 6 Uhr Schotterarbeiten zwischen der Grootestraße und der Haltestelle "Robert Kirchhoff-Straße" auf der Trasse der Stadtbahnlinie 18 durchgeführt.Zum Einsatz kommen ein Schienenfahrzeug und ein Bauzug. Der Bahnverkehr ist laut den Stadtwerken Bonn nicht betroffen. Die Lärm-Belästigung soll so gering wie möglich gehalten werden.