ADAC prognostiziert : Wenige Staus für das letzte Ferienwochenende erwartet

Bonn In NRW enden an diesem Wochenende die Herbstferien. Die Staus dürften aber überschaubar bleiben, prognostiziert der ADAC. Wir verraten, auf welchen Autobahnen es eng werden könnte.

Das Staurisiko auf den Fernstraßen in Deutschland dürfte sich am kommenden Wochenende (25. bis 27. Oktober) insgesamt in Grenzen halten. Allerdings gibt es nach Einschätzung des Auto Club Europa (ACE) und des ADAC einige Ausnahmen. So befürchtet der ACE vor allem für die süddeutschen Autobahnen am Freitag und Samstag eine höhere Staugefahr - in Baden-Württemberg und Bayern starten die Herbstferien.