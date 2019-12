A560 im Dreieck Sankt Augustin-West : Verbindung auf A59 nach Köln am Montagabend gesperrt

In der Nacht von Montag auf Dienstag wird auf der A560 die Verbindung in Richtung Köln im Dreieck Sankt Augustin-West gesperrt. Die Baustelle an den Siegbrücken bei Hennef geht nun in die Winterpause.



Im Autobahndreieck Sankt Augustin-West ist am Montagabend von 20 bis 5 Uhr die direkte Verbindung von der A560 auf die A59 nach Köln gesperrt. Zudem steht ab der Anschlussstelle Siegburg auf der A560 in Richtung Bonn nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg lässt dort Markierungsarbeiten ausführen, wie der Landesbetrieb mitteilt.