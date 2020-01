Bauarbeiten in Bonn und der Region : Nächtliche Sperrung des Godesberger Tunnels fällt aus

Die nächtliche Sperrung des Bad Godesberger wegen Bauarbeiten fällt aus. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ob auf den Autobahnen um Bonn, der A565, A562, A555 oder A59, im innerstädtischen Autoverkehr oder bei der Bahn - in und um Bonn wird viel gebaut, und das hat auch Behinderungen, Stau und Verspätungen zur Folge. Wir geben einen Überblick über die aktuellen Bauarbeiten und Sperrungen.



Keine nächtliche Sperrung des Straßentunnels Bad Godesberg

Der Straßentunnel Bad Godesberg muss, anders als geplant, nicht von Donnerstag, 30. Januar 2020, von 21 Uhr bis Freitag, 31. Januar 2020, gesperrt werden. Das Tiefbauamt der Stadt Bonn konnte die Reparaturarbeiten an den Notrufnischen bereits in der Nacht auf den 30. Januar beenden. Ende Februar 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Engpass in Richtung Bonn-Nord in Höhe der Anschlussstelle Bonn-Beuel

Am Donnerstag, 30. Januar, markiert die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ville-Eifel von 9 bis 17 Uhr auf der A565 in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Bonn-Nord in Höhe der Anschlussstelle Bonn-Beuel die Fahrbahn für die Einrichtung einer Baustelle. Dazu werden im Wechsel die linke und mittlere Fahrspur und danach die rechte Fahrspur gesperrt.

Neue Fahrbahndecke für die Friesdorfer Straße

Das Tiefbauamt der Stadt Bonn beginnt Anfang März 2020 mit der Instandsetzung der Friesdorfer Straße im Abschnitt zwischen Bernkasteler Straße und Weststraße. Dabei werden unter anderem Rinnen- und Bordsteinbereiche reguliert, Einbauteile wie etwa Schachtabdeckungen angepasst. Ab Montag, 9. März, bis Donnerstag, 9. April, wird die Straße zwischen Bernkasteler Straße und Weststraße mit einer Einbahnregelung in Fahrtrichtung Süden (Godesberg) versehen. Für die Wochenenden 28./29. März und 4./5. April wird die Einbahnstraße aufgehoben und die Straße für den Einbau der Asphaltdeckschicht voll gesperrt. Am Samstag, 28., und Sonntag, 29. März, erfolgt der Deckeneinbau im Abschnitt Im Bendel bis Weststraße, am Samstag, 4. und Sonntag, 5. April, im Teilstück zwischen Bernkasteler Straße und Im Bendel.

Für die gesamte Bauzeit ist als Umleitungsstrecke in Fahrtrichtung Norden die Südstraße vorgesehen. Sollten weitere kurzfristige Umleitungen erforderlich sein, wird die Stadtverwaltung rechtzeitig informieren. Die Kosten für die Maßnahme, die Anfang April abgeschlossen sein soll, belaufen sich auf rund 175.000 Euro.

Nächtliche Sperrungen des Straßentunnels Bad Godesberg

In den Nächten von Mittwoch, 29. Januar, auf Donnerstag, 30. Januar 2020, sowie von Donnerstag, 30. Januar, auf Freitag, 31. Januar 2020, sind jeweils von 21 bis circa 5 Uhr Sperrungen im Straßentunnel Bad Godesberg erforderlich. Grund sind letzte Reparaturarbeiten an den Notrufnischen. In den noch einspurigen Teilstücken der Tunnelröhren können die Wartungs- und Reparaturarbeiten nur bei gesperrtem Tunnel ausgeführt werden. Gesperrt wird im Wechsel jeweils nur die Fahrtrichtung, in der die Arbeiten erfolgen. Begonnen wird mit der Sperrung der Fahrtrichtung Bonn. Eine Umleitung für die jeweils geschlossene Röhre wird ausgeschildert.

Engpässe in Richtung Frankfurt

Auf der A3 kommt es von Dienstagabend, 28. Januar, bis zum Samstagmorgen, 1. Februar, zwischen Lohmar und dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg zu Engpässen. Zwischen 20 Uhr und fünf Uhr am Morgen steht in Fahrtrichtung Frankfurt nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Sperrung im Kreuz Bonn/Siegburg

Am Donnerstag, 23. Januar, von 9 bis 15 Uhr, ist keine direkte Fahrt von der A3 aus Köln auf die A560 nach Hennef im Autobahnkreuz Bonn/Siegburg möglich. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW mitteilte, wird der Verkehr in der Zeit über die A560-Anschlussstelle in Sankt Augustin-Niederpleis umgeleitet. Die Umleitung ist mit einem roten Punkt ausgeschildert. Währenddessen montiert Straßen NRW im Rahmen der laufenden A3-Sanierung ein Gerüst.

Sperrung am Dreieck Sankt Augustin

In der Nacht von Sonntag, 26. Januar, auf Montag, 27. Januar, baut der Landesbetrieb Straßen NRW im Autobahndreieck Sankt Augustin neue Schleifen für die dortige Geschwindigkeitswarnanlage ein. Von 22 bis 2 Uhr ist daher keine direkte Fahrt von der A560 aus Siegburg auf die A59 nach Bonn möglich. Der Verkehr wird über die A59-Anschlussstelle Troisdorf umgeleitet.

Buslinien 638 und 639 fahren Umleitungen

Umleitungen fahren ab sofort bis Freitag, 24. Januar, die Busse der Linien 638 (Taxibus) und 639. Wie die Stadtwerke Bonn (SWB) mitteilten, wird die Einmündung Horionstraße/ Wichterichstraße wegen Kanalschachtarbeiten für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt.

Die 638 fährt daher in Fahrtrichtung Evangelisches Waldkrankenhaus ab der Haltstelle "Waldburgstraße" über die Horionstraße bis zur Haltestelle "Venner Straße" und weiter auf dem Linienweg.

Die Busse der Linie 639 fahren in Richtung Evangelisches Waldkrankenhaus ab der Haltstelle "Winterstraße" über die Horionstraße bis zur Haltestelle "Venner Straße" und weiter auf dem Linienweg. In die entgegensetzte Fahrtrichtung nach Bad Godesberg fährt die Linie 639 ab der Haltstelle "Venner Straße" über die Horionstraße und Winterstraße bis zur Haltestelle "Winterstraße" und weiter auf dem Linienweg. Die Haltestelle "Schloss Rheinblick" wird laut SWB in beiden Fahrtrichtungen verlegt. Eine Ersatzhaltestelle wird auf der Horionstraße vor der Einmündung in die Waldburgstraße/Burgblick eingerichtet. Die Haltestelle "Wichterichstraße" wird für beide Fahrtrichtungen aufgehoben. Fahrgäste können alternativ die verlegte Haltestelle "Schloss Rheinblick" auf der Horionstraße nutzen.

Sperrung der Verbindung zur A4

In der Nacht von Montag, 20. Januar, auf Dienstag, 21. Januar, finden in der Zeit von 20 bis 5 Uhr Reparaturarbeiten auf der A555 in Köln statt. Wie Straßen NRW am Freitag mitteilte, ist auf der A555 in Fahrtrichtung Köln während der Bauarbeiten die Verbindung zur A4 in Fahrtrichtung Olpe gesperrt. Die Umleitung sei mit einem roten Punkt gekennzeichnet und erfolge über den Verteilerkreis an der A555.

Engpass auf A3 bei Lohmar

Auf Beeinträchtigungen müssen sich Verkehrsteilnehmer am Montag, 20. Januar, von 10 bis 14 Uhr auf der A3 einstellen. In dem Zeitraum führt der Landesbetrieb Straßen NRW zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn durch. In Fahrtrichtung Oberhausen steht daher im betroffenen Bereich nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Kanalsanierung in Bonn-Gronau

Das Tiefbauamt der Stadt Bonn beginnt am Montag, 20. Januar, mit der Kanalsanierung in der Langenbachstraße. Wie der Pressedienst der Stadt Bonn am Donnerstagmittag mitteilte, erfolgen die Arbeiten vollständig in geschlossener Bauweise durch Roboter und Schlauchliner.

Für die etwa 350 Meter umfassende Kanalsanierung seien insgesamt zehn Wochen vorgesehen. Durch schlechtes Wetter könne es aber zu Verzögerungen kommen. Die Kosten der Baumaßnahme betragen rund 90.000 Euro.

Wie die Stadt mitteilt, kommt es wegen des Umfangs der Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen. Für die unterirdischen Arbeiten, die von den Kanalschächten heraus erfolgen, muss die Straße halbseitig gesperrt werden. Die Zufahrt für Feuerwehr, Rettungsdienste und Müllabfuhr bleibt während der gesamten Bauzeit sichergestellt.

Gasleitungsarbeiten in Bonn-Zentrum

BonnNetz erstellt von Montag, 27. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 7. Februar, auf der Maxstraße in Höhe Haus 55 einen Gasnetzanschluss.

Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Maxstraße für die notwendigen Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eine Umleitung erfolge über die Franzstraße. Die Anwohner können bis zur Baustelle durchfahren.

Kanalbau in Bonn-Castell

Umfangreiche Kanalarbeiten kündigt das Tiefbauamt der Stadt Bonn für Ende Januar an. Die Arbeiten in der Straße Rosental starten demnach voraussichtlich am Montag, 27. Januar. Anwohner müssen sich auf längere Einschränkungen einrichten, allein der erste Bauabschnitt soll bis Anfang 2021 dauern. In diesem sei zunächst eine Erneuerung des Kanal zwischen Köln- und Römerstraße in offener Bauweise vorgesehen.

Für den Bau eines neuen Sammelkanals zwischen Drususstraße und Rosental (Hausnummer 33) würden zwei etwa zehn Meter tiefe Schächte auf Höhe der Graurheindorfer Straße und Rosental (Hausnummer 27) errichtet. Zudem werden Leitungen zwischen der Graurheindorfer Straße und Drususstraße erneuert. Nach Abschluss der ersten Bauphase gehen die Arbeiten laut Stadt in geschlossener Bausweise weiter. Die Baukosten betragen demnach 1,22 Millionen Euro.

Für den Verkehr hat das folgende Auswirkungen:

Aufgrund der Arbeiten kommt es voraussichtlich zu Verkehrsbehinderungen im Rosental und der anliegenden Drusus- und Graurheindorfer Straße

Für die Arbeiten im Abschnitt Drusus- bis Römerstraße wird der Straßenabschnitt voll gesperrt. Anlieger dürfen bis zu Baustelle vorfahren.

Bei den Arbeiten im Einmündungsbereich der Drususstraße dürfen Pkw-Fahrer in die Drususstraße abbiegen. Größere Fahrzeuge müssen über die Straße Am Johanneskreuz wenden.

Im Abschnitt Graurheindorfer bis Drususstraße kann der Verkehr einspurig am jeweiligen Baubereich vorbeifahren.

Beim Bau des Schachtbauwerkes auf Höhe der Graurheindorfer Straße wird die Graurheindorfer Straße gesperrt und damit zur Sackgasse.

Im Rosental können Fahrzeuge einspurig an der Baugrube vorbeifahren.

Umleitungen werden ausgeschildert.

Grundstücke und Garagen können möglicherweise zeitweise nicht angefahren werden. Betroffene Anwohner werden durch die Baufirma vorab informiert.

Straßensperrung für Busse und Bahnen am Bonner Hauptbahnhof

Weil die Deutsche Bahn das Dach am Bonner Hauptbahnhof erneuert, wird ein Kran vor dem Hauptbahnhof errichtet. Im Zuge dessen gibt es eine Straßensperrung für Busse und Bahnen von Samstag, 1. Februar bis Sonntag, 2. Februar. Buslinien werden um die Straßensperrung herum geleitet, für die Bahnlinien gibt es einen Bahnersatzverkehr.

Bahnersatzverkehr für die Linien 61 und 62: Der Bereich zwischen den Bushaltestellen „Thomas-Mann-Straße“ und dem Bonner Omnibusbahnhof ist von Samstag, 1. Februar, 20 Uhr, bis Montag, 3. Februar, 4 Uhr, gesperrt. Die von Auerberg kommende Bahnlinie 61 fährt in diesem Zeitraum regulär bis zur Haltestelle „Thomas-Mann-Straße“ und fährt von dort aus wieder zurück nach Auerberg. Die Linie 62 in Richtung Bonn Hauptbahnhof fährt ab der Haltestelle „Bertha-von-Suttner-Platz“ zur Haltestelle „Stadthaus“ auf dem Linienweg der 66 und weiter zum Hauptbahnnhof (U-Bahn Gleis 4). Von dem U-Bahn Gleis 3b fährt die Linie 62 wieder zurück nach Oberkassel. Zwischen den Haltepunkten „Bonn Hbf.“ und „Quirinusplatz“ verkehrt ein Bahnersatzverkehr mit Bussen. Die Linie 65 verkehrt zwischen „Beuel Bf.“ und „Auerberg“ im regulären Fahrplantakt.

Der Bereich zwischen den Bushaltestellen „Thomas-Mann-Straße“ und dem Bonner Omnibusbahnhof ist von Samstag, 1. Februar, 20 Uhr, bis Montag, 3. Februar, 4 Uhr, gesperrt. Die von Auerberg kommende Bahnlinie 61 fährt in diesem Zeitraum regulär bis zur Haltestelle „Thomas-Mann-Straße“ und fährt von dort aus wieder zurück nach Auerberg. Die Linie 62 in Richtung Bonn Hauptbahnhof fährt ab der Haltestelle „Bertha-von-Suttner-Platz“ zur Haltestelle „Stadthaus“ auf dem Linienweg der 66 und weiter zum Hauptbahnnhof (U-Bahn Gleis 4). Von dem U-Bahn Gleis 3b fährt die Linie 62 wieder zurück nach Oberkassel. Zwischen den Haltepunkten „Bonn Hbf.“ und „Quirinusplatz“ verkehrt ein Bahnersatzverkehr mit Bussen. Die Linie 65 verkehrt zwischen „Beuel Bf.“ und „Auerberg“ im regulären Fahrplantakt. Änderungen für den Linienbusverkehr: Der Bereich zwischen den Bushaltestellen „Thomas-Mann-Straße“ und dem Bonner Omnibusbahnhof ist von Samstag, 1. Februar, 20 Uhr, bis Montag, 3. Februar, 5.30 Uhr, auch für die Linienbusse und den Individualverkehr komplett gesperrt. Die Haltestellen „Thomas-Mann-Straße“, „Friedensplatz“ und „Bertha-von-Suttner-Platz/Beethovenhaus" (in Fahrtrichtung Beuel) werden für den Omnibuslinienverkehr aufgehoben. Da die Busse in Richtung Weststadt durch die Straßensperrung nicht über die Nordunterführung fahren können, werden sie über die Südunterführung umgeleitet. Deshalb können zudem die Haltestellen „Herwarthstraße“ (in Fahrtrichtung Duisdorf, Brüser Weg, Malteser-Krankenhaus und Ückesdorf), „Mozartstraße“ (in Fahrtrichtung Flughafen Köln/Bonn, Duisdorf, Brüser Berg, Malteser-Krankenhaus und Lessenich) und „Bachstraße“ nicht angefahren werden.

Kanalarbeiten in der Alte Straße in Bonn-Duisdorf

Ab Mitte Januar saniert das Tiefbauamt der Stadt Bonn für rund 50.000 Euro den städtischen Kanal in der Alte Straße in Bonn-Duisdorf. Wie das Presseamt der Stadt mitteilte, werden 152 Meter Kanal mit Durchmessern zwischen 30 und 40 Zentimetern grabenlos im Schlauchliningverfahren saniert. Das heißt, es wird ein Schlauch in den vorhandenen Kanal eingezogen. Die Sanierungsarbeiten erfolgen über die vorhandenen Schachtöffnungen im Straßenbereich. Für Verkehrsteilnehmer wird es während der Arbeiten zu Beeinträchtigungen kommen, da laut Stadt Teilsperrungen im öffentlichen Straßen- und Gehwegbereich nötig sind. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Anfang März abgeschlossen sein.