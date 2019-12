Bauarbeiten in Bonn und der Region : Anschlussstelle in Lohmar auf der A3 gesperrt

Symbolbild. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ob auf den Autobahnen um Bonn, der A565, A562, A555 oder A59, im innerstädtischen Autoverkehr oder bei der Bahn - in und um Bonn wird viel gebaut, und das hat auch Behinderungen, Stau und Verspätungen zur Folge. Wir geben einen Überblick über die aktuellen Bauarbeiten und Sperrungen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken von general-anzeiger-bonn.de

A3-Auffahrt Lohmar in Richtung Frankfurt gesperrt

Kurzfristig gesperrt werden muss am Montag die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Lohmar auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW mitteilt, muss ab 14 Uhr eine „Notreparatur der Fahrbahn“ erfolgen. Neben der gesperrten Auffahrt stehen auf der A3 selber im Bereich der Anschlussstelle nur zwei der drei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Auffahrt wird voraussichtlich am Dienstag gegen 18 Uhr wieder freigegeben. Dann, so Straßen NRW, sei der Asphalt vollständig ausgekühlt.

Buslinien 600, 602 und 630 fahren Umleitungen

Weil von Montag, 16. Dezember, bis Mittwoch, 18. Dezember, 18 Uhr, der Kiefernweg zwischen dem Haager Weg und dem Heinrich-Blömer-Weg wegen der Aufstellung eines Autokrans für den Durchgangsverkehr gesperrt wird, fahren die Busse der Linien 600, 602 und 630 Umleitungen.

Lesen Sie auch Sperrung bis 14. Oktober : A59 wegen Bauarbeiten in Richtung Köln gesperrt

Wie die Stadtwerke Bonn (SWB) mitteilen, wird die Haltestelle Don-Bosco-Straße aufgehoben, Fahrgäste können alternativ die Ersatzhaltestelle auf dem Haager Weg vor der Einmündung in den Kiefernweg nutzen. Die Schulbushaltestelle „Don-Bosco-Schule“ wird laut SWB verlegt. Die Schulbusse halten während der Sperrung in Fahrtrichtung Bonn ersatzweise an der Haltestelle „Kiefernweg“.

Für die Linie 600 in Richtung Bonn verlegen die SWB die Haltestelle „Uniklinkum Nord“ auf die Sertürner Straße vor die Einmündung in die Siegmund-Freud-Straße. Die Haltestelle „Casselsruhe“ wird auf die Siegmund-Freud-Straße an die Haltestelle der Linie 632 verlegt.