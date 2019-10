Europa League : Zweite Tabellenführung futsch: Leipzig verliert gegen Lyon

Leipzig Nächster Rückschlag für RB Leipzig: Vier Tage nach der 1:3-Pleite gegen Schalke 04 und der verlorenen Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga war für das Team von Trainer Julian Nagelsmann auch in der Champions League nichts zu holen.

Im ersten Heimspiel in der Königsklasse seit 665 Tagen verlor Leipzig mit 0:2 (0:1) gegen Olympique Lyon und musste die Spitzenposition in der Gruppe G abgeben. Hollands starker Nationalspieler Memphis Depay (11. Minute) und Martin Terrier (65.) sorgten für die aufgrund der schwachen Chancenverwertung verdiente RB-Niederlage.

Leipzig begann zwar engagiert und anscheinend unbeeindruckt von dem Schalke-Spiel - wurde für den ersten Fehler aber sofort bestraft. Nachdem Nationalspieler Timo Werner die Führung nur um Zentimeter verpasst hatte (5.), nutzte Depay einen Fehler von Dayot Upamecano in der RB-Abwehr konsequent zu seinem zweiten Champions-League-Tor in dieser Saison.

Den spielfreudigen 25-Jährigen, der Anfang September in der EM-Qualifikation beim 4:2 der Niederlande gegen die DFB-Elf groß aufgetrumpft hatte, bekamen die Leipziger in der ersten Halbzeit kaum in den Griff. Ein Schuss des Stürmers in der 32. Minute ging knapp vorbei. Zudem musste dessen Sonderbewacher Ibrahima Konaté bereits in der 23. Minute verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Nordi Mukiele.