Finanzprobleme beim Revierclub : Zukunft gefährdet: Corona verschärft Schalker Lage

Gelsenkirchen Die Corona-Pandemie verschärft die Schalker Finanzlage. Die Verbindlichkeiten von knapp 200 Millionen Euro sind aber nicht das Problem. Der Club sucht weitere Einsparpotenziale und ist nicht akut von einer Insolvenz bedroht.

Das heißt: Die durch die nun ausbleibenden Zuschauer- und TV-Einnahmen entstandene Lücke muss geschlossen werden, um den in der Vergangenheit mehrfach kurz vor der Pleite stehenden Traditionsclub vor einem Insolvenz-Szenario zu bewahren. Hier hat der Club schnell nach Lösungen gesucht und teilweise gefunden, so dass nach dpa-Informationen der Fortbestand des Clubs akut nicht gefährdet ist.

Rund zwei Millionen Euro nimmt Schalke pro Heimspiel durch den Ticketverkauf ein. Da die Saison bestenfalls ohne Fans in den Stadien beendet werden kann, fehlen bei noch vier ausstehenden Heimspielen acht Millionen Euro in der Kasse, die eingeplant waren. Man stünde „aktuell vor einer potenziell existenzbedrohenden wirtschaftlichen Situation“, teilte Schalke am 8. April selbst mit, als man sich bei jenen Dauerkarten-Besitzern bedankte, die trotz der Unterbrechung der Saison auf eine teilweise Rückerstattung von Geldern verzichteten. „Gerade in der Summe möglicher Rückzahlungen ist jeder einzelne Verzicht ein immenser Beitrag zur Stabilisierung der Liquidität und sichert das Überleben des Vereins“, schrieb Schalke. Die Königsblauen werden durch den Fanverzicht auf Rückzahlungen sowie Gutscheinlösungen wohl etwa 3,5 Millionen Euro einsparen.