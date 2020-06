Ex-Formel-1-Pilot : Zanardi bei Unfall schwer verletzt

Pienza Große Sorge um Alessandro Zanardi: Der frühere Formel-1-Pilot verunglückt mit dem Handbike schwer. Der beinamputierte Italiener wird ins Krankenhaus geflogen und umgehend operiert.

Knapp 20 Jahre nach seinem folgenschwerem Unfall im Rennauto kämpft Alessandro Zanardi wieder um sein Leben. Der frühere Formel-1-Pilot verunglückte bei einem Verkehrsunfall in Italien schwer.

Der 53 Jahre alte beinamputierte Italiener wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo eine den Ärzten zufolge „heikle neurochirurgische Operation“ durchgeführt wurde. Sein Zustand sei „sehr ernst“. Die Operation dauerte am Freitagabend zunächst an.