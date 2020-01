Ein starkes Viertel reicht nicht : Telekom Baskets starten mit 73:85-Niederlage in Ulm ins neue Jahr.

Bonn Auch beim Start ins neue Jahr gab es für die Telekom Baskets Bonn eine Niederlage. Trotz der Verstärkung durch Alec Brown, der am vergangenen Montag zur Mannschaft gestoßen war und einen soliden Einstand feierte, verlor die Mannschaft von Trainer Thomas Päch am Sonntag bei ratiopharm Ulm mit 73:85 (15:19, 20:29, 24:15, 16:22).

Und auch offfensiv sah das phasenweise sehr gut aus. Aber wie so oft im Verlaufe dieser Saison belohnen sich die Bonner nicht für ihren Aufwand, sondern lassen den Gegner durch vergebene einfache Körbe oder leichtfertige Ballverluste im Spiel. Völlig von der Rolle war anfangs beispielsweise der eingewechselte Branden Frazier, der drei Fehlpässe direkt in die Hände des Gegners spielte.

Was sich aber andeutete, war, dass sich der 2,16-Meter-Mann zusammen mit Breunig auf dem Feld in den nächsten Wochen zu einem schlagkräftigen Duo entwickeln könnte. Mit zwei Dreiern stellte Brown seine Distanzstärke unter Beweis und war auch entscheidend am 20:2-Lauf beteiligt, der die Bonner im dritten Viertel wieder mit 55:50 in Führung brachte. Es war auch die beste Phase Fraziers, der in kurzer Folge drei Dreier versenkte.