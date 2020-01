Licht im Tabellenkeller : Telekom Baskets gewinnen bei den Gießen 46ers mit 88:85

Joshiko Saibou auf dem Weg zum Korb. Foto: Sebastian Derix

Gießen Die Telekom Baskets Bonn haben bei den Gießen 46ers am Samstagabend mit 88:85 (16:20, 24:18, 20:17, 28:30) gewonnen.

Aufatmen bei den Telekom Baskets Bonn. Der Basketball-Bundesligist hat bei den Gießen 46ers seinen dritten Sieg in der Bundesliga gefeiert. Das 88:85 (16:20, 24:18, 20:17, 28:30) war ein kleiner Befreiungsschlag im Tabellenkeller und die Bestätigung, dass die Baskets doch in der Lage sind, den Rückenwind aus der Champions League, wo sie kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale stehen, in den nationalen Wettbewerb mitzunehmen.

„Wir hatten einen guten Rhythmus als Team und die Aufgabe am Ende gut gelöst“, sagte Joshiko Saibou im TV Interview. „Der Sieg tut unglaublich gut und war ein großer Schritt nach vorn.“ Und Gießens Alen Pjanic analysierte ganz richtig: „Wir haben Alec Brown nicht unter Kontrolle bekommen.“ 22 Punkte sammelte der längste Bonner und stellte die Hausherren defensiv wie offensiv vor Probleme, Punktete am Brett und von außen. Der entscheidende Unterschied zu den vielen Niederlagen, die die Baskets in den Abstiegsstrudel gebracht haben, war, dass die Baskets auch, als ihre Zehn-Punkte-Führung in den letzten beiden Minuten noch einmal zusammenschmolz, stabil blieben und die kleinen Dinge des Spiels richtig machten.

Die dezimierten Bonner mussten aufgrund der Ausländerregelung einen weiteren Mann draußen lassen. Und so fehlte neben den verletzten Martin Breunig (Gehirnerschütterung) und TJ DiLeo (Bänderriss) auch Trey McKinney Jones. Cheftrainer Thomas Päch begann mit Geno Lawrence, Ben Simons, Kilian Binapfl, Bojan Subotic und Alex Brown. Und den Fünfen gelang ein Start nach Maß. In der Verteidigung setzte Lawrence aufmerksam und flinken Händen ein Zeichen, klaute den Ball und versorgte Subotic mit dem Assist zum 2:0, das Brown ausbaute. Als Youngster Binapfl einen starken Pass von Lawrence an sich vorbeirauschen ließ, weil er mit dem Anspiel nicht rechnete, verpasste ihm Subotic einen aufmunternden Klaps ehe sich beide wieder in die stabile Defense begaben.

Den Bonnern gelang viel, doch die Distanzquote erteilte den Männern in Magenta eine Absage. Nach einem vielleicht ein bisschen zu wilden ersten Viertel standen da 0 Prozent (0 von 6 Versuchen) zu Buche. Lawrence, der gegenwärtig wichtigste Mann im Bonner Spiel hatte bereits zwei Fouls auf dem Konto und die Baskets lagen mit 16:20 hinten, weil Teyvon Myers sie mit dem Pausenbuzzer per Dreier gewarnt hatte, dass er möglicherweise der Mann mit dem heißen Händchen sein könnte.

Päch spielte mit der gleichen Besetzung in Viertel zwei weiter, ließ Lawrence draußen. Joshiko Saibou schickte sich an, seiner starken Vorstellung vom Mittwoch in der Champions League eine Fortsetzung zu geben. Er führte die Bonner wieder ran und traf mit dem ersten Bonner Dreier zum 26:26-Ausgleich (15.). Weil die Baskets Jordan Barnett zum wiederholten Mal zu frei kontern ließen, bat Päch zur Auszeit. Danach war es Alec Brown, der in der Baskets-Offensive übernahm. Der 2,16-Meter-Mann traf von außen und zog die Gießener Verteidigung auseinander. Zum 35:38-Anschluss (18.) stopfte er den Ball in den Korb. Subotic gestaltete es noch knapper, wiederum Brown schoss die Baskets zur 40:38-Pausenführung.

Auf Gießener Seite versuchte Coach Ingo Freyer seinem Team noch eine Empfehlung für Punkte in den letzten zwölf Sekunden an die Hand zu geben, doch Bonn verteidigte die Uhr rigoros bis zum Pausenbuzzer runter. Beim parallelen Spiel in Weißenfels führte der MBC zu diesem Zeitpunkt mit 44:40 gegen Göttingen, es drohte das Abrutschen ans Tabellenende.

Die Baskets blieben ihrer Linie treu, das Spiel blieb knapp. Irgendwann hatten die Baskets mit Fleiß und Glück tatsächlich das in dieser BBL-Saison seit Ewigkeiten nicht mehr gesehene Momentum auf ihre Seite gezogen. Nach dem dritten Viertel waren die Zahlen auf beiden Seiten ähnlich: Rebounds, Assists, Dreier – alles annähernd ausgeglichen. Aber die Bonner verzeichneten die besseren Zahlen aus dem Zwei-Punkte-Bereich (26/41, 63 Prozent).

Mit einer 60:55-Führung ging es in den Schlussabschnitt. Bonn klaute den Ball, Bonn zwang Gießen zu Schrittfehlern und zum offensiven Strukturverlust. Das Gießener Stückwerk erlaubte immer wieder Bonner Ballgewinne, fast jeder Rebound landete in dieser Phase bei Subotic.

Als Saibou die höchste Bonner Führung erzielte (66:57, 34.) nahm Freyer wieder eine Auszeit und der Hallensprecher plärrte: „Jetzt nochmal Gas geben; neun Punkte sind nix!“ Barnett und Pjanic gaben ihm aus der Distanz recht, und es war an Päch, bei nur noch drei Punkten Vorsprung den Lauf mit einer Besprechung zu unterbrechen.

Subotic fand den freien Brown unterm Korb und der verwandelte zum 76:67 ohne sich von dem heraneilenden Gießener beeindrucken zu lassen. Das Foul ignorierte er und stellte per Freiwurf auf plus zehn (38.). Subotic ballte die Faust Richtung Bonner Bank. Zwanzig Fäuste antworteten. Direkt daneben skandierte der gut gefüllte Bonner Fanblock „Auswärtssieg“. Von der Gegenseite schallte es: „Freyer raus“.

Doch ganz so war es noch nicht, während die Baskets den Schlüssel von der Tabellenkellertür schon in der Hand hielten, besann sich 46ers-Center John Bryant seiner Qualitäten beim Distanzwurf und das Spiel wurde noch einmal eng. Doch Pech nahm noch eine Auszeit um nichts anbrennen zu lassen und Polas Bartolo machte an der Freiwurflinie den Sieg dingfest. Er Traf zum 88:85 und warf den zweiten Versuch auf den Ring, sodass die Gießener mit den verbleibenden 0,2 Sekunden nichts mehr anfangen konnte.

Und in Weißenfels? Da hatte Göttingen die Partie noch umgebogen, sodass die Baskets auf der Kellertreppe jetzt zwei Stufen über dem MBC stehen.