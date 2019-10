85:84-Erfolg gegen München : Baskets wefenüberraschend Bayern aus dem Pokal

Bonn/München Große Überraschung im Pokal-Achtelfinale: Nach der historischen Niederlage am Wochenende gegen Crailsheim haben sich die Telekom Baskets am Montagabend nach dramatischer Schlussphase gegen Meister Bayern München durchgesetzt.

Die große Überraschung im Achtelfinale des BBL-Pokals ist perfekt: Nur zwei Tage nach dem 82:114-Heimdebakel des Basketballbundesligisten Telekom Baskets Bonn gegen Crailsheim schmiss die Mannschaft am Montagabend den amtierenden Deutschen Meister FC Bayern München aus dem Pokalwettbewerb. Die Telekom Baskets siegten gegen das bajuwarische Starensemble mit 85:84 (21:22, 32:18, 10:24, 22:20 ) und stehen nun in der nächsten Runde gegen Oldenburg.

Es war eine verrückte Schlussphase. 55 Sekunden vor dem Ende stand es 81:81, bevor Maodo Lo eiskalt per Dreier das 84:81 für München besorgte. Zehn Sekunden vor dem Ende wurde Martin Breunig bei seinem Dreierversuch gefoult und erhielt drei Freiwürfe. Er verwandelte zwei Freiwürfe und setzte das Leder beim dritten Versuch an den Ring. Beim Rebound tanzte das Leder durch viele Hände und landete plötzlich wieder bei Breunig, der aus kurzer Distanz einnetzte und für kollektiven Bonner Jubel sorgte.

Bei der bitteren 82:114-Heimniederlage am vergangenen Samstag hatten die Bonner gegen die Merlins Crailsheim das erste Viertel sang- und klanglos mit 19:34 abgegeben. In München agierten die Bonner wie verwandelt. Immer wieder spielten die Baskets mutig über die Centerposition und bewiesen auch von außen Präzision. Als Joshi Saibou in der achten Minute per Dreier traf, führte Bonn mit 18:17.