66:85 Niederlage : Baskets Bonn spielen gegen Crailsheim Merlins wie ein Abstiegskandidat

Crailsheim Die Telekom Baskets Bonn haben am Samstagabend ihr Bundesligaspiel gegen Aufsteiger Crailsheim Merlins mit 66:85 verloren.

Chancenlos im Hinspiel, chancenlos im Rückspiel: Der Aufsteiger Crailsheim Merlins hat die Telekom Baskets zum zweiten Mal in dieser Saison gewogen und für zu leicht befunden. Nach einer katastrophalen Leistung in der Offensive, die Laufe der Partie auch die Defensive ansteckte, musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Päch beim Überraschungsteam dieser Spielzeit nach dem 82:114 im Hinspiel auch zum Rückrundenstart mit 66:85 (15:26, 17:18, 34:41, 13:22) geschlagen geben. Für den Bonner Coach dürfte die Luft damit langsam dünner werden, denn Bonn präsentierte sich, wie es die Tabelle bestätigt: als Abstiegskandidat.

Da war nichts mehr von alledem, was die Baskets unter der Woche mit einem Sieg gegen JDA Dijon ins Achtelfinale der Champions League gebracht hatte. „Nach dem guten Spiel gegen Dijon hatten wir uns viel vorgenommen“, sagte Benjamin Lischka nach der Partie in der Arena Hohenlohe, „aber wir bekommen es nicht 40 Minuten aufs Feld. Wir machen blöde Fehler und spielen schlechte Eins-gegen-eins-Verteidigung. Unter der Woche läuft es, am Wochenende stottert der Motor – warum das so ist, fragen wir uns jetzt schon eine halbe Saison.“