Erneute Auswärtspleite : Telekom Baskets Bonn verlieren bei ratiopharm Ulm mit 73:85

Bonn Auch beim Start ins neue Jahr gab es für die Telekom Baskets Bonn eine Niederlage. Trotz der Verstärkung durch Alec Brown, der am vergangenen Montag zur Mannschaft gestoßen war, verlor die Mannschaft von Trainer Thomas Päch am Sonntag bei ratiopharm Ulm mit 73:85 (15:19, 20:29, 24:15, 16:22).

Brown hatte offensiv mit 13 Punkten einen guten Einstand, konnte aber naturgemäß noch nicht die ganz große Rolle im Team der Bonner spielen. Die Gäste brachten sich in der ersten Halbzeit um eine bessere Ausgangsposition, weil sie zwar gut verteidigten, aber ihre Möglichkeiten nicht konsequent nutzten und wieder viele unnötige Ballverluste produzierten. So konnten sie von der Ladehemmung der Ulmer an der Dreierlinie nicht profitieren.

Die Baskets gerieten nach einer 12:11-Führung bis zum Ende des ersten Viertels mit 15:19 in Rückstand. Offensiv überzeugte nur der starke Martin Breunig, der am Ende mit 18 Punkten Topscorer seiner Mannschaft war. Als die Gastgeber, angetrieben von ihrem besten Schützen Zoran Dragic (25 Punkte), dann ihren offensiven Rhythmus fanden, zogen sie bis zur Pause auf 48:35 davon. Welches Potenzial in ihnen steckt, zeigten die Päch-Schützlinge im dritten Viertel, als sie mit einem 20:2-Lauf das Blatt wendeten und mit 55:50 in Führung gingen.