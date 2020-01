Basketball-Bundesliga : Telekom Baskets Bonn unterliegen Braunschweig 85:90

Bonn Auch mit Rückkehrer Eugene Lawrence konnten die Telekom Baskets Bonn am Freitagabend nicht den ersehnten nächsten Sieg in der BBL feiern. Gegen die ebenfalls kriselnden Basketball Löwen Braunschweig verloren die Bonner zu Hause 85:90.

Als Lawrence bei der Teamvorstellung angekündigt wurde, hatte die Halle Mehr-als-Playoff-Lautstärke. Es war ein Gänsehautmoment. Genauso wie seine Einwechslung in der sechsten Minute. Ziemlich gewaltige Erwartungen lagen da offen hörbar auf dem Rückkehrer. Dass er damit überhaupt kein Problem hat, stellte er von Beginn an unter Beweis. Und tatsächlich zeigte sich auch schnell die erste Erwartung der Baskets-Verantwortlichen erfüllt: Lawrence macht seine Mitspieler besser. Paradebeispiel: Benjamin Lischka. Das Sorgenkind der Bonner Rotation blühte unter Lawrence-Anleitung und mit seinen Pässen geradezu auf.

Dass es wieder nicht zum dritte Sieg reichte, hatte auch mit Murphy zu tun. Der hatte schon vor der Partie wieder zugeschlagen - der Pate des Gesetzes, das beschreibt, dass es auch dann noch schlimmer geht, wenn etwas schon am schlimmsten scheint. Und wenn ein Team gegen Braunschweig eines dringend benötigt, ist es ein stabiler Center. Denn Scott Eatherton ist mit der Beste, den die Liga auf dieser Position zu bieten hat. Und so war es eine Hiobsbotschaft, dass ausgerechnet Martin Breunig passen musste. Doppelt bitter: Das nach Breunigs Unwohlsein im Donnerstagstraining diagnostizierte leichte Schädel-Hirn-Trauma hatte der Big Man in der Partie bei Besiktas Istanbul erlitten, als ein gegnerischer Spieler beim Rebound wild um sich ruderte und Breunig mit dem Ellbogen am Kopf traf. Dreifach bitter: Breunig kassierte das Foul statt die Baskets mit zwei Freiwürfen noch einmal ranbringen zu können.