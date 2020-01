Interview mit Wolfgang Wiedlich : Das sagt der Baskets-Präsident zur Bonner Krise

Bonn Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich äußert im Interview seine Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis in der Bundesliga und gibt zu: Wir haben uns die Saison anders vorgestellt.

Es ist gerade gut zwei Wochen her, da hat Wolfgang Wiedlich nach dem verlorenen Spiel gegen die Hamburg Towers gesagt, dass er die Krise seiner Telekom Baskets nicht als existenziell empfindet, weil noch 21 Spiele zu spielen waren. Der Terminkalender ist zwei Spiele weiter Richtung Saisonende gerückt, die Nachverpflichtungen Alec Brown und Eugene Lawrence sind inzwischen mit dabei. Aus zehn sind zwölf Niederlagen geworden, und auch in der Champions League hat mit der Partie in Istanbul das zittrige Händchen Einzug gehalten. Mit dem Präsidenten der Baskets sprach Tanja Schneider.

Wolfgang Wiedlich: „Wenn man nach einigen knappen Niederlagen im Tabellenkeller hängt, hat man in der Regel auch noch mehr Pech als Glück. Die Situation hat sich noch einmal verschärft, weil sich TJ DiLeo am Ende des letzten Spiels verletzt und einen Bänderriss erlitten hat. Er fällt mindestens drei Wochen aus. Hinzu kommt die Knieverletzung von Yorman Polas Bartolo, ebenfalls im letzten Spiel, und die von Martin Breunig in Istanbul erlittene Gehirnerschütterung. Zum Zeitpunkt der Nachverpflichtung von zwei Spielern hatten wir das natürlich nicht auf dem Schirm. Meine Gefühlslage ist also angespannt.“