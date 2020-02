Telekom Baskets gegen Ratiopharm Ulm : Gewinnen Sie Karten für das Baskets-Spiel am Sonntag

Der GA verlost Karten für das Heimspiel gegen Ulm. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Am Sonntag treffen die Telekom Baskets Bonn in der Bundesliga auf Ratiopharm Ulm. Der GA verlost 2x2 Karten für das Spiel im Telekom Dome.

Die Telekom Baskets Bonn treffen am Sonntag auf den Bundesligisten Ratiopharm Ulm. Für das Heimspiel im Telekom Dome setzen die Bonner auch auf ihren neuen Trainer Will Voigt, der beim Spiel gegen Ulm sein Debüt feiern wird. Interimscoach Chris O’Shea hatte sich zuletzt bei der Niederlage gegen Saloniki enttäuscht von seinem Team gezeigt.

Die Baskets hatten sich zuvor von ihrem Cheftrainer Thomas Päch getrennt, nachdem die Mannschaft in der laufenden Saison eine schwache Leistung gezeigt hatte und in der Bundesliga sogar der Abstieg drohte.Umso wichtiger sind die Punkte am Sonntag

Für das Spiel gegen Ulm am Sonntag ab 18 Uhr verlosen wir 2x2 Karten. Bitte beantworten Sie dazu folgende Gewinnspielfrage: Mit welcher Nationalmannschaft hat sich der neue Trainer der Telekom Baskets, Will Voigt, zuletzt für die Weltmeisterschaft in China qualifiziert?

Kennen Sie die Antwort? Dann schicken Sie diese bitte bis 14 Uhr am Freitag, 7. Februar 2020, an online@ga-bonn.de. Bitte geben Sie neben der richtigen Antwort auf unsere Gewinnspielfrage auch Ihren vollständigen Namen und Ihre Anschrift an. Als Betreff schreiben Sie bitte „Baskets Gewinnspiel“ in Ihre E-Mail. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten müssen im Haupthaus des Bonner General-Anzeigers in Dransdorf abgeholt werden.