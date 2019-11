Heimspiel gegen Thessaloniki : Gewinnen Sie Tickets für ein Spiel der Baskets

Nach der Niederlage gegen Alba Berlin richten sich die Blicke der Baskets-Spieler auf das Champions-League-Spiel gegen Paok Thessaloniki. Foto: Jörn Wolter

Bonn Die Telekom Baskets Bonn treten am nächsten Mittwoch in der Champions League gegen Paok Thessaloniki an. Sie wollen bei dem Spiel dabei sein? Wir verlosen 3x2 Karten.

In der Champions League läuft es rund für die Telekom Baskets: Nach sechs Spieltagen stehen die Bonner an der Spitze ihrer Gruppe D, mit dem Sieg im vergangenen Spiel in Dijon konnten sie den den bisherigen Spitzenreiter von Platz eins verdrängen. Nun steht Anfang Dezember das nächste Spiel an, Gegner im heimischen Telekom Dome ist Paok Thessaloniki.

Wir verlosen 3x2 Karten für das Spiel am kommenden Mittwoch, 4. Dezember, Anwurf ist um 20 Uhr. Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, beantworten Sie einfach folgende Frage:

Mit wie vielen Punkten Vorsprung gewannen die Baskets das Spiel in der vergangenen Woche in Dijon?

Wenn Sie die Antwort nicht direkt wissen, hilft ein Blick in unseren Spielbericht. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „Baskets-Gewinnspiel“ sowie ihrer Antwort an online@ga-bonn.de und geben Sie dazu Ihren Namen und Ihre Adresse an. Das Gewinnspiel endet am Montag, 2. Dezember, um 12 Uhr, die Gewinner werden anschließend per E-Mail benachrichtigt. Die Karten können dann im Anschluss im Haupthaus des General-Anzeigers, Justus-von-Liebig-Straße 15, 53121 Bonn, abgeholt werden.