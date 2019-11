Basketball Championsleague : Telekom Baskets Bonn kassieren saftige Niederlage in Ungarn

Bonn/Szombathely Eigentlich hatten die Baskets gerade einen ganz guten Lauf, gegen Saragossa und Besiktas Istanbul zeigten sich die Bonner Basketballer siegreich. Dass sie nun in Ungarn verloren war nicht das Dramatische - sondern die Art und Weise, wie sie unterlagen.

Somit stehen für die Baskets nun zwei Siege und zwei Niederlagen in der BCL zu Buche. Die Tatsache, dass die Telekom Baskets in Ungarn das Nachsehen hatten, war nicht das Schlimmste. In der ausgeglichenen Gruppe D der Champions League ist es generell schwierig, in der Fremde zu punkten. Es war die Art und Weise, wie die Bonner in Ungarn untergingen, die für Unmut sorgte. Die Gäste waren in allen Statistiken unterlegen, ließen sich alleine 13 Mal den Ball aus der eigenen Hand klauen. Die magentafarbenen Rheinländer hatten gegen den amtierenden ungarischen Meister im Endeffekt nicht den Hauch einer Chance, erwischten in der 3.500 Zuschauer fassenden Arena Savaria einen rabenschwarzen Basketballabend.